Власти Сургута намерены снести знаковый объект в центре города

21 марта 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Дату начала демонтажных работ в мэрии не назвали Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Сургута намерены снести городской культурный центр [ДК Строитель]. Об этом сообщил и. о. директора департамента архитектуры Иван Сорич на постоянном комитете думы Сургута по социальной политике, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас идет разработка проекта, включая сметную документацию. После этого мы поймем, сколько будет стоить реконструкция данного объекта путем сноса. Также у нас будут все проектные работы на руках в рамках последующей реализации строительства», — сообщил Сорич. Закончить разработку проекта планируют в августе 2023 года. На составление инженерной документации город потратит из собственного бюджета 12,5 млн рублей. Для строительство нового дворца культуры власти Сургута планируют получить финансирование из окружного и федерального бюджетов. «Коллеги уже направили в округ информационные письма о строительстве объекта. Так что в округе уже есть понимание, что мы планируем его строить. Они предварительно уже одобрили это решение и ждут необходимые документы», — добавил Сорич. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута Андрей Филатов раскрыл судьбу крупного долгостроя «Газпрома», который передали городу. Глава сообщил, что решение по объекту будет принято окончательно после экспертизы здания.

Власти Сургута намерены снести городской культурный центр [ДК Строитель]. Об этом сообщил и. о. директора департамента архитектуры Иван Сорич на постоянном комитете думы Сургута по социальной политике, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас идет разработка проекта, включая сметную документацию. После этого мы поймем, сколько будет стоить реконструкция данного объекта путем сноса. Также у нас будут все проектные работы на руках в рамках последующей реализации строительства», — сообщил Сорич. Закончить разработку проекта планируют в августе 2023 года. На составление инженерной документации город потратит из собственного бюджета 12,5 млн рублей. Для строительство нового дворца культуры власти Сургута планируют получить финансирование из окружного и федерального бюджетов. «Коллеги уже направили в округ информационные письма о строительстве объекта. Так что в округе уже есть понимание, что мы планируем его строить. Они предварительно уже одобрили это решение и ждут необходимые документы», — добавил Сорич. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута Андрей Филатов раскрыл судьбу крупного долгостроя «Газпрома», который передали городу. Глава сообщил, что решение по объекту будет принято окончательно после экспертизы здания.