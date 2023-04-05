В Екатеринбурге побит температурный рекорд с 1947 года

05 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Вечером 5 апреля в Екатеринбурге было 20,5 градуса тепла Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге 5 апреля 2023 года зафиксирована температура 20,5 градуса тепла, что побило рекорд, установленный в 1947 году. Об этом рассказали в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В 17 часов вечера метеостанция Екатеринбурга зафиксировала температуру воздуха на уровне +20.5. Это обновило суточный рекорд максимальной температуры для 5 апреля (+20.0), установленный в 1947 году. На сегодня это самое раннее превышение отметки +20 градусов в календарном году за всю историю наблюдений», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что 27 марта температура воздуха в Екатеринбурге побила исторический максимум, установленный в 1978 году. В 14 часов дня на термометре была зафиксирована температура на уровне +15,8 градуса.

В Екатеринбурге 5 апреля 2023 года зафиксирована температура 20,5 градуса тепла, что побило рекорд, установленный в 1947 году. Об этом рассказали в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В 17 часов вечера метеостанция Екатеринбурга зафиксировала температуру воздуха на уровне +20.5. Это обновило суточный рекорд максимальной температуры для 5 апреля (+20.0), установленный в 1947 году. На сегодня это самое раннее превышение отметки +20 градусов в календарном году за всю историю наблюдений», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что 27 марта температура воздуха в Екатеринбурге побила исторический максимум, установленный в 1978 году. В 14 часов дня на термометре была зафиксирована температура на уровне +15,8 градуса.