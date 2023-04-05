Путин провел заседание Совбеза в Кремле: главные заявления президента

05 апреля 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия преодолеют все трудности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин 5 апреля провел заседание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе совещания он поставил задачу как можно скорее включить Донбасс в экономическое и правовое пространство российской стороны. URA.RU приводит главные заявления главы государства во время мероприятия. Путин отметил, что в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях идут активные восстановительные работы, несмотря на непростые условия. В регионах активно выплачивают пенсионные выплаты, запустили механизм льготной ипотеки, а также создаются новые рабочие места. Президент также припомнил, как сам недавно посещал Мариуполь, чтобы посмотреть, как восстанавливается город. Российский лидер подчеркнул, что ситуация в новых регионах остается напряженной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают тяжкие преступления против мирного населения, а также подвергают города обстрелам.

Кроме того, часто устраиваются террористические акты в отношении властей, правоохранителей и журналистов. При этом сторонники киевского режима совершают преступления не только на новых субъектах РФ, но и в других регионах.

Также на новых территориях различные криминальные элементы пытаются воспользоваться нелегким положением в регионах. Из-за этого появляются наркоторговцы, финансовые мошенники и ОПГ. Однако МВД, прокуратура и Следственный комитет сделают все возможное для обеспечения безопасности граждан. Путин поручил уделить особое внимание борьбе с криминалом, в том числе с помощью информационных технологий.

Путин отметил, что в новых регионах приходится с нуля выстраивать всю систему обеспечения безопасности населения. Он также поручил до 1 июня создать на новых субъектах территориальные подразделения правоохранительных органов и спецслужб. Помимо этого, президент поручил правительству России взять под контроль материальное снабжение новых структур.

Российский лидер заявил о необходимости борьбы с «недобитым подпольем» из неонацистов. По его словам, должен быть обеспечен жесткий контроль над обстановкой в новых регионах.

В конце своего обращения президент заявил, что большинство граждан на новых субъектах РФ выступают за единство с российской стороной. Они мужественно исполняют свой долг перед государством, и страна сделает все, чтобы защитить их, подытожил Путин.

Президент России Владимир Путин 5 апреля провел заседание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе совещания он поставил задачу как можно скорее включить Донбасс в экономическое и правовое пространство российской стороны. URA.RU приводит главные заявления главы государства во время мероприятия. Путин отметил, что в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях идут активные восстановительные работы, несмотря на непростые условия. В регионах активно выплачивают пенсионные выплаты, запустили механизм льготной ипотеки, а также создаются новые рабочие места. Президент также припомнил, как сам недавно посещал Мариуполь, чтобы посмотреть, как восстанавливается город.