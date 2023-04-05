Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что будет непросто

05 апреля 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия преодолеют все трудности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Беларусь смогут преодолеть все трудности, несмотря на то, что будет непросто. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы все это преодолеем. Нам прогнозировали, что мы рухнем — ничего мы не рухнули. Да, будет непросто! Ну, а когда было просто? Мы выдержим и сделаем все. Даже в [сфере] микроэлектроники», — сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что Россия вместе с Беларусью все преодолеют, для этого нужно лишь немного времени. Трансляция переговоров двух президентов проходит на телеканале «Россия 24».

Россия и Беларусь смогут преодолеть все трудности, несмотря на то, что будет непросто. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы все это преодолеем. Нам прогнозировали, что мы рухнем — ничего мы не рухнули. Да, будет непросто! Ну, а когда было просто? Мы выдержим и сделаем все. Даже в [сфере] микроэлектроники», — сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что Россия вместе с Беларусью все преодолеют, для этого нужно лишь немного времени. Трансляция переговоров двух президентов проходит на телеканале «Россия 24».