Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что будет непросто

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия преодолеют все трудности Фото:

Россия и Беларусь смогут преодолеть все трудности, несмотря на то, что будет непросто. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы все это преодолеем. Нам прогнозировали, что мы рухнем — ничего мы не рухнули. Да, будет непросто! Ну, а когда было просто? Мы выдержим и сделаем все. Даже в [сфере] микроэлектроники», — сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что Россия вместе с Беларусью все преодолеют, для этого нужно лишь немного времени. Трансляция переговоров двух президентов проходит на телеканале «Россия 24».

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Россия и Беларусь смогут преодолеть все трудности, несмотря на то, что будет непросто. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы все это преодолеем. Нам прогнозировали, что мы рухнем — ничего мы не рухнули. Да, будет непросто! Ну, а когда было просто? Мы выдержим и сделаем все. Даже в [сфере] микроэлектроники», — сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что Россия вместе с Беларусью все преодолеют, для этого нужно лишь немного времени. Трансляция переговоров двух президентов проходит на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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