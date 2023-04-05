Счетная палата: в ПФР поставили новый рекорд

Пенсионный фонд России закончил 2022 год с рекордным профицитом

06 апреля 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Доходы ПФР выросли на 24% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионный фонд России (ПФР) по итогам 2022 года вышел на профицит бюджета в размере 1,1 триллиона рублей. Об этом сообщила Счетная палата РФ. «За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей», — говорится в документе. Профицит стал рекордным для ПФР. Уточняется, что общие доходы ПФР в 2022 году выросли на 24,4% и составили более 12 триллионов рублей. Расходы увеличились на 12% — до 11 триллионов рублей. В ушедшем году произошло резкое увеличение межбюджетного трансферта (более 6 триллионов рублей), который власти объяснили ростом расходом на выплату пенсий. Ранее сообщалось, что с 2023 года будет введена доплата к пенсии за заслуги перед государством. Получать пожизненную прибавку смогут пенсионеры, награжденные тремя орденами Мужества, а также «За личное мужество».

Пенсионный фонд России (ПФР) по итогам 2022 года вышел на профицит бюджета в размере 1,1 триллиона рублей. Об этом сообщила Счетная палата РФ. «За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей», — говорится в документе. Профицит стал рекордным для ПФР. Уточняется, что общие доходы ПФР в 2022 году выросли на 24,4% и составили более 12 триллионов рублей. Расходы увеличились на 12% — до 11 триллионов рублей. В ушедшем году произошло резкое увеличение межбюджетного трансферта (более 6 триллионов рублей), который власти объяснили ростом расходом на выплату пенсий. Ранее сообщалось, что с 2023 года будет введена доплата к пенсии за заслуги перед государством. Получать пожизненную прибавку смогут пенсионеры, награжденные тремя орденами Мужества, а также «За личное мужество».