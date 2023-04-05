05 апреля 2023

Счетная палата: в ПФР поставили новый рекорд

Пенсионный фонд России закончил 2022 год с рекордным профицитом
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Доходы ПФР выросли на 24% Фото:

Пенсионный фонд России (ПФР) по итогам 2022 года вышел на профицит бюджета в размере 1,1 триллиона рублей. Об этом сообщила Счетная палата РФ.

«За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей», — говорится в документе. Профицит стал рекордным для ПФР.

Уточняется, что общие доходы ПФР в 2022 году выросли на 24,4% и составили более 12 триллионов рублей. Расходы увеличились на 12% — до 11 триллионов рублей. В ушедшем году произошло резкое увеличение межбюджетного трансферта (более 6 триллионов рублей), который власти объяснили ростом расходом на выплату пенсий.

Ранее сообщалось, что с 2023 года будет введена доплата к пенсии за заслуги перед государством. Получать пожизненную прибавку смогут пенсионеры, награжденные тремя орденами Мужества, а также «За личное мужество».

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Пенсионный фонд России (ПФР) по итогам 2022 года вышел на профицит бюджета в размере 1,1 триллиона рублей. Об этом сообщила Счетная палата РФ. «За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей», — говорится в документе. Профицит стал рекордным для ПФР. Уточняется, что общие доходы ПФР в 2022 году выросли на 24,4% и составили более 12 триллионов рублей. Расходы увеличились на 12% — до 11 триллионов рублей. В ушедшем году произошло резкое увеличение межбюджетного трансферта (более 6 триллионов рублей), который власти объяснили ростом расходом на выплату пенсий. Ранее сообщалось, что с 2023 года будет введена доплата к пенсии за заслуги перед государством. Получать пожизненную прибавку смогут пенсионеры, награжденные тремя орденами Мужества, а также «За личное мужество».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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