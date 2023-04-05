05 апреля 2023
04 апреля 2023

Тюменцы получат срок за сбор лекарственных трав

© Служба новостей «URA.RU»
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День местного самоуправления - Силин. Екатеринбург, травы, сбор
Госдума РФ планирует принять законопроект об уголовном наказании за сбор краснокнижных грибов и растений Фото:

Жители Тюмени могут получить реальный срок за сбор лекарственных растений, которые внесены в Красную книгу России. В Тюменской области есть растения, которые находятся в статусе редких, пояснили URA.RU в региональном управлении Росприроднадзора.

«Есть несколько видов грибов и растений, которые внесеня в Красную книгу России, у них разные статусы, но то, что они в книге, значит, что они охраняемые. Грибы не съедобные, они вряд ли кому интересны. А вот растения есть те, которые могут применяться в народной медицине», — рассказали URA.RU в ведомстве.

В частности, нередко используются в народной медицине башмачки настоящий и крупноцветный. Они известны народам Сибири и Тибета как седативные и болеутоляющие травы. Еще один представитель целебной флоры — шмелевидный ятрышник, который используют при отравлениях и гастритах.

За массовый сбор этих растений можно будет получить до 9 лет лишения свободы. Такой законопроект Госдума РФ планирует рассмотреть в третьем окончательном чтении 6 марта 2023 года.

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Жители Тюмени могут получить реальный срок за сбор лекарственных растений, которые внесены в Красную книгу России. В Тюменской области есть растения, которые находятся в статусе редких, пояснили URA.RU в региональном управлении Росприроднадзора. «Есть несколько видов грибов и растений, которые внесеня в Красную книгу России, у них разные статусы, но то, что они в книге, значит, что они охраняемые. Грибы не съедобные, они вряд ли кому интересны. А вот растения есть те, которые могут применяться в народной медицине», — рассказали URA.RU в ведомстве. В частности, нередко используются в народной медицине башмачки настоящий и крупноцветный. Они известны народам Сибири и Тибета как седативные и болеутоляющие травы. Еще один представитель целебной флоры — шмелевидный ятрышник, который используют при отравлениях и гастритах. За массовый сбор этих растений можно будет получить до 9 лет лишения свободы. Такой законопроект Госдума РФ планирует рассмотреть в третьем окончательном чтении 6 марта 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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