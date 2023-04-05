05 апреля 2023

Свердловский пиарщик написал заявление по собственному после подозрений в дискредитации армии РФ

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Пиарщик написал заявление по собственному после подозрений в дискредитации армии РФ Фото:

Пресс-секретарь мэра Тугулымского района Владимир Туркин, в отношении которого ранее составили протокол о дискредитации армии России, написал заявление на уход с должности по собственному желанию. Об этом заявил глава Тугулымского ГО Николай Черепанов.

«Владимир Туркин больше не отвечает за связи с общественностью в Администрации Тугулымского городского округа. Он написал заявление по собственному желанию», — написал Николай Черепанов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU передавало слова источника из силовых ведомств, что на Туркина составили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию армии России. По словам собеседника агентства, Туркин утверждал о связях с украинцами, которым он желал удачи в ущерб российской армии.

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Пресс-секретарь мэра Тугулымского района Владимир Туркин, в отношении которого ранее составили протокол о дискредитации армии России, написал заявление на уход с должности по собственному желанию. Об этом заявил глава Тугулымского ГО Николай Черепанов. «Владимир Туркин больше не отвечает за связи с общественностью в Администрации Тугулымского городского округа. Он написал заявление по собственному желанию», — написал Николай Черепанов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU передавало слова источника из силовых ведомств, что на Туркина составили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию армии России. По словам собеседника агентства, Туркин утверждал о связях с украинцами, которым он желал удачи в ущерб российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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