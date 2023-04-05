Американский ветеран разочаровался в США и призвал поддерживать Россию

Ветеран США Ноктис Дрейвен: американцы не заинтересованы в предотвращении катастрофы США

06 апреля 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

США движется к катастрофе, заявил Ноктис Дрейвен Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен разочаровался в своей стране из-за нежелания американцев предотвратить катастрофу, к которой они движутся, развязав глобальную войну с РФ. Об этом заявил сам Дрейвен. Он отметил, что в этом противостоянии всегда будет оставаться на стороне России. «Америка все еще движется к катастрофе, и американцы до сих пор не знают, почему и как это исправить, и, к сожалению, большинству это даже не интересно», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что уходит из Twitter, но остается на одной стороне с РФ. «Даже если кажется, что мир против вас, я был с Россией», — заключил он. Ранее Дрейвен заявлял, что Россия борется с вредительским режимом президента Украины Владимира Зеленского, передает RT. Он отмечал, что РФ подобна службе дезинсекции, которая изгоняет крыс из своего дома.

Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен разочаровался в своей стране из-за нежелания американцев предотвратить катастрофу, к которой они движутся, развязав глобальную войну с РФ. Об этом заявил сам Дрейвен. Он отметил, что в этом противостоянии всегда будет оставаться на стороне России. «Америка все еще движется к катастрофе, и американцы до сих пор не знают, почему и как это исправить, и, к сожалению, большинству это даже не интересно», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что уходит из Twitter, но остается на одной стороне с РФ. «Даже если кажется, что мир против вас, я был с Россией», — заключил он. Ранее Дрейвен заявлял, что Россия борется с вредительским режимом президента Украины Владимира Зеленского, передает RT. Он отмечал, что РФ подобна службе дезинсекции, которая изгоняет крыс из своего дома.