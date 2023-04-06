Украине напомнили о преступлениях Бандеры после визита Зеленского в Польшу

Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским Польши не заставит поляков забыть о преступлениях лидера Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещенная в России) Степана Бандеры. Об этом заявила обозреватель Associated Press Ванесса Гера.
«Многие поляки требуют от президента Польши Анджея Дуды, чтобы страдания поляков от Бандеры не оказались забыты», — заявила Гера в материале для Associated Press. Она добавила, что польский президент поднял тему преступлений Бандеры на встрече с Владимиром Зеленским. Население Польши нуждается в изложении достоверных сведений и фактов о действиях Степана Бандеры против польского населения, заключила Ванесса Гера.
В Польше считают Бандеру идеологом Волынской резни 1943 года, когда украинские националисты атаковали около 150 польских деревень. Ранее в канцелярии польского президента предприняли попытку оправдания Степана Бандеры. Польские жители, которые столкнулись с украинскими беженцами отмечали у них признаки влияния распространенного на Украине идеологического культа лидера украинских националистов, передают Nation News. Позже поляки призвали «бандеровцев» покинуть территорию Польши, пишет «Национальная служба новостей».
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Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским Польши не заставит поляков забыть о преступлениях лидера Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещенная в России) Степана Бандеры. Об этом заявила обозреватель Associated Press Ванесса Гера. «Многие поляки требуют от президента Польши Анджея Дуды, чтобы страдания поляков от Бандеры не оказались забыты», — заявила Гера в материале для Associated Press. Она добавила, что польский президент поднял тему преступлений Бандеры на встрече с Владимиром Зеленским. Население Польши нуждается в изложении достоверных сведений и фактов о действиях Степана Бандеры против польского населения, заключила Ванесса Гера. В Польше считают Бандеру идеологом Волынской резни 1943 года, когда украинские националисты атаковали около 150 польских деревень. Ранее в канцелярии польского президента предприняли попытку оправдания Степана Бандеры. Польские жители, которые столкнулись с украинскими беженцами отмечали у них признаки влияния распространенного на Украине идеологического культа лидера украинских националистов, передают Nation News. Позже поляки призвали «бандеровцев» покинуть территорию Польши, пишет «Национальная служба новостей».