Украине напомнили о преступлениях Бандеры после визита Зеленского в Польшу

06 апреля 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому припомнили в Польше преступления Степана Бандеры, заявила Ванесса Гера Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским Польши не заставит поляков забыть о преступлениях лидера Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещенная в России) Степана Бандеры. Об этом заявила обозреватель Associated Press Ванесса Гера. «Многие поляки требуют от президента Польши Анджея Дуды, чтобы страдания поляков от Бандеры не оказались забыты», — заявила Гера в материале для Associated Press . Она добавила, что польский президент поднял тему преступлений Бандеры на встрече с Владимиром Зеленским. Население Польши нуждается в изложении достоверных сведений и фактов о действиях Степана Бандеры против польского населения, заключила Ванесса Гера. В Польше считают Бандеру идеологом Волынской резни 1943 года, когда украинские националисты атаковали около 150 польских деревень. Ранее в канцелярии польского президента предприняли попытку оправдания Степана Бандеры. Польские жители, которые столкнулись с украинскими беженцами отмечали у них признаки влияния распространенного на Украине идеологического культа лидера украинских националистов, передают Nation News. Позже поляки призвали «бандеровцев» покинуть территорию Польши, пишет «Национальная служба новостей».

Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским Польши не заставит поляков забыть о преступлениях лидера Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещенная в России) Степана Бандеры. Об этом заявила обозреватель Associated Press Ванесса Гера. «Многие поляки требуют от президента Польши Анджея Дуды, чтобы страдания поляков от Бандеры не оказались забыты», — заявила Гера в материале для Associated Press. Она добавила, что польский президент поднял тему преступлений Бандеры на встрече с Владимиром Зеленским. Население Польши нуждается в изложении достоверных сведений и фактов о действиях Степана Бандеры против польского населения, заключила Ванесса Гера. В Польше считают Бандеру идеологом Волынской резни 1943 года, когда украинские националисты атаковали около 150 польских деревень. Ранее в канцелярии польского президента предприняли попытку оправдания Степана Бандеры. Польские жители, которые столкнулись с украинскими беженцами отмечали у них признаки влияния распространенного на Украине идеологического культа лидера украинских националистов, передают Nation News. Позже поляки призвали «бандеровцев» покинуть территорию Польши, пишет «Национальная служба новостей».