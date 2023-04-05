В Нижнем Тагиле поймали мужчину, который находился в федеральном розыске

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали мужчину, который находился в федеральном розыске из-за мошенничества в сфере кредитования. Об этом сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
«В ходе совместного оперативно-профилактического мероприятия с сотрудниками ОУР ОП № 20 МУ МВД России „Нижнетагильское“ был задержан гражданин, находящийся в федеральном розыске», — заявили в пресс-службе судебных приставов. Мужчину обвиняют по статье ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»).
После задержания мужчину сразу доставили в суд. Также в региональном ГУФССП России рассказали, что за последнее время в области было задержано 18 человек, пять из которых находились в федеральном розыске и два человека по постановлениям судебных приставов дознавателей о розыске подозреваемых.
Ранее екатеринбурженка спрятала от судебных приставов BMW 320i xDrive у подруги в коттедже, чтобы не оплачивать долги по кредиту в размере 3,5 миллионов рублей. Однако сотрудники ГУФССП России по Свердловской области нашли должницу и арестовали машину.
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