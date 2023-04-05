Челябинцы открыли сезон сбора березового сока Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В лесах Челябинской области пошел березовый сок. О том, что в новом сезоне 2023 года удалось собрать сок раньше времени, рассказали местные жители в социальных сетях.

«Зимний рыболовный сезон закрыл, перебрался в лес. Пошел березовый сок. Никогда так рано, 5 апреля, еще не собирал», — сообщили Андрей П. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Челябинцы связывают раннее появлением березового сока с наступлением очень теплой весны. На видео и фото Андрея П. видно, сока уже много. Ему удалось собрать две большие банки жидкости.

Как отмечает Андрей П., сезон березового сока начался раньше обычного Скрин: Андрей Присяжный в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте»