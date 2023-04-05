Челябинцы открыли сезон сбора березового сока
В лесах Челябинской области пошел березовый сок. О том, что в новом сезоне 2023 года удалось собрать сок раньше времени, рассказали местные жители в социальных сетях.
«Зимний рыболовный сезон закрыл, перебрался в лес. Пошел березовый сок. Никогда так рано, 5 апреля, еще не собирал», — сообщили Андрей П. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
Челябинцы связывают раннее появлением березового сока с наступлением очень теплой весны. На видео и фото Андрея П. видно, сока уже много. Ему удалось собрать две большие банки жидкости.
Как отмечает Андрей П., сезон березового сока начался раньше обычного
Автору поста удалось собрать две больших банки березового сока
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