Экс-аналитик ЦРУ объяснил зачем НАТО стремится к расширению

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: НАТО расширяется для пополнения численности собственных войск
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НАТО, проводя расширение, увеличивает численность своих войск, заявил Ларри Джонсон Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия вступают в НАТО

НАТО включает все новые государства в свой состав, так как испытывает недостаток численности собственных вооруженных сил. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Единственная причина, по которой НАТО расширяется — потому что альянсу не хватает войск», — заявил Джонсон в эфире youtube-канала Judge Napolitano — Judging Freedom. Он подчеркнул, что в руководстве альянса четко придерживаются мнения, что такая политика позволит им достичь необходимой численности войск и выразил удивление по поводу быстрого распространения влияния США, которое ранее не демонстрировало столь высокий темп.

Ранее стало официально известно о вступлении Финляндии в НАТО. Она стала 31 членом альянса. В ходе официального подтверждения вступления в альянс было заявлено, что североатлантический договор интегрируется в законодательство Финляндии, передают «Невские новости». В тот же самый момент, по словам политолога Андрея Кошкина, вхождение в НАТО создает дополнительную нагрузку на финский бюджет, cообщает Nation News.

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НАТО включает все новые государства в свой состав, так как испытывает недостаток численности собственных вооруженных сил. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Единственная причина, по которой НАТО расширяется — потому что альянсу не хватает войск», — заявил Джонсон в эфире youtube-канала Judge Napolitano — Judging Freedom. Он подчеркнул, что в руководстве альянса четко придерживаются мнения, что такая политика позволит им достичь необходимой численности войск и выразил удивление по поводу быстрого распространения влияния США, которое ранее не демонстрировало столь высокий темп. Ранее стало официально известно о вступлении Финляндии в НАТО. Она стала 31 членом альянса. В ходе официального подтверждения вступления в альянс было заявлено, что североатлантический договор интегрируется в законодательство Финляндии, передают «Невские новости». В тот же самый момент, по словам политолога Андрея Кошкина, вхождение в НАТО создает дополнительную нагрузку на финский бюджет, cообщает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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