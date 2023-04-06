Экс-аналитик ЦРУ объяснил зачем НАТО стремится к расширению

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: НАТО расширяется для пополнения численности собственных войск

06 апреля 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

НАТО, проводя расширение, увеличивает численность своих войск, заявил Ларри Джонсон Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО НАТО включает все новые государства в свой состав, так как испытывает недостаток численности собственных вооруженных сил. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Единственная причина, по которой НАТО расширяется — потому что альянсу не хватает войск», — заявил Джонсон в эфире youtube-канала Judge Napolitano — Judging Freedom . Он подчеркнул, что в руководстве альянса четко придерживаются мнения, что такая политика позволит им достичь необходимой численности войск и выразил удивление по поводу быстрого распространения влияния США, которое ранее не демонстрировало столь высокий темп. Ранее стало официально известно о вступлении Финляндии в НАТО. Она стала 31 членом альянса. В ходе официального подтверждения вступления в альянс было заявлено, что североатлантический договор интегрируется в законодательство Финляндии, передают « Невские новости ». В тот же самый момент, по словам политолога Андрея Кошкина, вхождение в НАТО создает дополнительную нагрузку на финский бюджет, cообщает Nation News.

НАТО включает все новые государства в свой состав, так как испытывает недостаток численности собственных вооруженных сил. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Единственная причина, по которой НАТО расширяется — потому что альянсу не хватает войск», — заявил Джонсон в эфире youtube-канала Judge Napolitano — Judging Freedom. Он подчеркнул, что в руководстве альянса четко придерживаются мнения, что такая политика позволит им достичь необходимой численности войск и выразил удивление по поводу быстрого распространения влияния США, которое ранее не демонстрировало столь высокий темп. Ранее стало официально известно о вступлении Финляндии в НАТО. Она стала 31 членом альянса. В ходе официального подтверждения вступления в альянс было заявлено, что североатлантический договор интегрируется в законодательство Финляндии, передают «Невские новости». В тот же самый момент, по словам политолога Андрея Кошкина, вхождение в НАТО создает дополнительную нагрузку на финский бюджет, cообщает Nation News.