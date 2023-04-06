НАТО включает все новые государства в свой состав, так как испытывает недостаток численности собственных вооруженных сил. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Единственная причина, по которой НАТО расширяется — потому что альянсу не хватает войск», — заявил Джонсон в эфире youtube-канала Judge Napolitano — Judging Freedom. Он подчеркнул, что в руководстве альянса четко придерживаются мнения, что такая политика позволит им достичь необходимой численности войск и выразил удивление по поводу быстрого распространения влияния США, которое ранее не демонстрировало столь высокий темп.
Ранее стало официально известно о вступлении Финляндии в НАТО. Она стала 31 членом альянса. В ходе официального подтверждения вступления в альянс было заявлено, что североатлантический договор интегрируется в законодательство Финляндии, передают «Невские новости». В тот же самый момент, по словам политолога Андрея Кошкина, вхождение в НАТО создает дополнительную нагрузку на финский бюджет, cообщает Nation News.
НАТО включает все новые государства в свой состав, так как испытывает недостаток численности собственных вооруженных сил. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Единственная причина, по которой НАТО расширяется — потому что альянсу не хватает войск», — заявил Джонсон в эфире youtube-канала Judge Napolitano — Judging Freedom. Он подчеркнул, что в руководстве альянса четко придерживаются мнения, что такая политика позволит им достичь необходимой численности войск и выразил удивление по поводу быстрого распространения влияния США, которое ранее не демонстрировало столь высокий темп. Ранее стало официально известно о вступлении Финляндии в НАТО. Она стала 31 членом альянса. В ходе официального подтверждения вступления в альянс было заявлено, что североатлантический договор интегрируется в законодательство Финляндии, передают «Невские новости». В тот же самый момент, по словам политолога Андрея Кошкина, вхождение в НАТО создает дополнительную нагрузку на финский бюджет, cообщает Nation News.