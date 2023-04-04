Финляндия вступила в НАТО. Страна стала 31 членом альянса.
«Финляндия передала США документ о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом альянса», — предает РИА Новости. В церемонии принимали участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее Хаависто заявил о подписании договора о присоединении, его слова приводит финский Телеканал
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет принимать контрмеры для обеспечения безопасности страны. В МИД РФ заявили, что Москва предпримет военно-технические меры на вступление Финляндии. Данный факт негативно отразится на российско-финляндских отношениях, передает RT.
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