Финляндия официально вступила в НАТО. Карта

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Финляндия официально стала членом НАТО, заявил Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Финляндия вступила в НАТО. Страна стала 31 членом альянса.

«Финляндия передала США документ о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом альянса», — предает РИА Новости. В церемонии принимали участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее Хаависто заявил о подписании договора о присоединении, его слова приводит финский Телеканал Yle. Таким образом страна стала 31 членом НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет принимать контрмеры для обеспечения безопасности страны. В МИД РФ заявили, что Москва предпримет военно-технические меры на вступление Финляндии. Данный факт негативно отразится на российско-финляндских отношениях, передает RT.

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Финляндия вступила в НАТО. Страна стала 31 членом альянса. «Финляндия передала США документ о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом альянса», — предает РИА Новости. В церемонии принимали участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто и госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее Хаависто заявил о подписании договора о присоединении, его слова приводит финский Телеканал Yle. Таким образом страна стала 31 членом НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет принимать контрмеры для обеспечения безопасности страны. В МИД РФ заявили, что Москва предпримет военно-технические меры на вступление Финляндии. Данный факт негативно отразится на российско-финляндских отношениях, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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