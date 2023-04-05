Мошенники выманили у замдекана УрФУ 8 миллионов рублей

06 апреля 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Мошенники представлялись жертве представителями разных ведомств и организаций Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заместитель директора департамента Уральского федерального университета (УрФУ) отдала телефонным аферистам около восьми миллионов рублей. Мошенники представлялись женщине сотрудниками «Госуслуг», Центробанка России и МВД, рассказали URA.RU в пресс-группе УВД по Екатеринбургу. «В городскую полицию обратилась местная жительница, заместитель директора департамента УрФУ, которая сообщила, что неизвестные обманным путем убедили ее отдать личные накопления и оформить кредиты на общую сумму 7 миллионов 920 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Жуликов было несколько и они действовали по известной схеме. Представляясь по очереди то работниками «Госуслуг», то Центробанка, то полиции, они запугивали жертву сообщениями о том, что ее деньги пытаются похитить мошенники, поэтому необходимо перевести все средства на «безопасные счета». Преступники вынудили жертву перевести им около миллиона личных сбережений и оформить кредитов на сумму семи миллионов рублей. Лишь когда лжебанкиры перестали выходить на связь, сотрудница УрФУ поняла, что попалась на удочку аферистов. По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». «Всем гражданам, попавшим в подобную ситуацию, необходимо сохранять выдержку, не впадать в стресс, прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или в правоохранительные органы», — посоветовали силовики. Ранее полицейские предупреждали свердловчан о появлении мошенников, предлагающих за деньги перепрограммировать счетчики. Правоохранители также рекомендовали незамедлительно информировать дежурную часть о подобных попытках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель директора департамента Уральского федерального университета (УрФУ) отдала телефонным аферистам около восьми миллионов рублей. Мошенники представлялись женщине сотрудниками «Госуслуг», Центробанка России и МВД, рассказали URA.RU в пресс-группе УВД по Екатеринбургу. «В городскую полицию обратилась местная жительница, заместитель директора департамента УрФУ, которая сообщила, что неизвестные обманным путем убедили ее отдать личные накопления и оформить кредиты на общую сумму 7 миллионов 920 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Жуликов было несколько и они действовали по известной схеме. Представляясь по очереди то работниками «Госуслуг», то Центробанка, то полиции, они запугивали жертву сообщениями о том, что ее деньги пытаются похитить мошенники, поэтому необходимо перевести все средства на «безопасные счета». Преступники вынудили жертву перевести им около миллиона личных сбережений и оформить кредитов на сумму семи миллионов рублей. Лишь когда лжебанкиры перестали выходить на связь, сотрудница УрФУ поняла, что попалась на удочку аферистов. По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». «Всем гражданам, попавшим в подобную ситуацию, необходимо сохранять выдержку, не впадать в стресс, прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или в правоохранительные органы», — посоветовали силовики. Ранее полицейские предупреждали свердловчан о появлении мошенников, предлагающих за деньги перепрограммировать счетчики. Правоохранители также рекомендовали незамедлительно информировать дежурную часть о подобных попытках.