Свердловская полиция пояснила, как не попасться на удочку мошенников, перепрограммировавших счетчики

ГУ МВД Свердловской области: гражданам, столкнувшимся с мошенниками по перепрограммированию счетчиков, нужно обращаться в дежурную часть территориального ОВД
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
У незнакомца, предлагающего свою услугу, нужно попросить предъявить служебное удостоверение Фото:

На фоне появления мошенников, предлагающих за деньги перепрограммировать счетчики, полиция Свердловской области порекомендовала незамедлительно информировать дежурную часть о злоумышленниках. Этим с корреспондентом URA.RU поделился глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«Граждане, которые столкнулись с подозрительными лицами, предлагающими перепрограммирование счетчиков, рекомендовано незамедлительно информировать дежурную часть территориального ОВД. Это поможет принять незамедлительные меры реагирования», — сказал полковник Горелых.

Он отметил, что прежде чем открыть дверь квартиры или частного дома незнакомцу, нужно попросить предъявить служебное удостоверение либо документы, подтверждающие его личность, после чего убедиться у работодателя тот ли это человек, за кого себя выдает. «В случае, если сведения о личности расходятся, не раздумывая надо сообщить в полицию. В том числе по круглосуточному телефону доверия главка МВД — 8-(343)-358-71-61», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД региона.

Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области активизировались мошенники, обманывающие жителей домов на счетчиках. За перепрограммирование счетчика посторонним лицом, хозяин квартиры может быть оштрафован.

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На фоне появления мошенников, предлагающих за деньги перепрограммировать счетчики, полиция Свердловской области порекомендовала незамедлительно информировать дежурную часть о злоумышленниках. Этим с корреспондентом URA.RU поделился глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. «Граждане, которые столкнулись с подозрительными лицами, предлагающими перепрограммирование счетчиков, рекомендовано незамедлительно информировать дежурную часть территориального ОВД. Это поможет принять незамедлительные меры реагирования», — сказал полковник Горелых. Он отметил, что прежде чем открыть дверь квартиры или частного дома незнакомцу, нужно попросить предъявить служебное удостоверение либо документы, подтверждающие его личность, после чего убедиться у работодателя тот ли это человек, за кого себя выдает. «В случае, если сведения о личности расходятся, не раздумывая надо сообщить в полицию. В том числе по круглосуточному телефону доверия главка МВД — 8-(343)-358-71-61», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД региона. Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области активизировались мошенники, обманывающие жителей домов на счетчиках. За перепрограммирование счетчика посторонним лицом, хозяин квартиры может быть оштрафован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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