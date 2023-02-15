Свердловская полиция пояснила, как не попасться на удочку мошенников, перепрограммировавших счетчики

ГУ МВД Свердловской области: гражданам, столкнувшимся с мошенниками по перепрограммированию счетчиков, нужно обращаться в дежурную часть территориального ОВД

15 февраля 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

У незнакомца, предлагающего свою услугу, нужно попросить предъявить служебное удостоверение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На фоне появления мошенников, предлагающих за деньги перепрограммировать счетчики, полиция Свердловской области порекомендовала незамедлительно информировать дежурную часть о злоумышленниках. Этим с корреспондентом URA.RU поделился глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. «Граждане, которые столкнулись с подозрительными лицами, предлагающими перепрограммирование счетчиков, рекомендовано незамедлительно информировать дежурную часть территориального ОВД. Это поможет принять незамедлительные меры реагирования», — сказал полковник Горелых. Он отметил, что прежде чем открыть дверь квартиры или частного дома незнакомцу, нужно попросить предъявить служебное удостоверение либо документы, подтверждающие его личность, после чего убедиться у работодателя тот ли это человек, за кого себя выдает. «В случае, если сведения о личности расходятся, не раздумывая надо сообщить в полицию. В том числе по круглосуточному телефону доверия главка МВД — 8-(343)-358-71-61», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД региона. Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области активизировались мошенники, обманывающие жителей домов на счетчиках. За перепрограммирование счетчика посторонним лицом, хозяин квартиры может быть оштрафован.

На фоне появления мошенников, предлагающих за деньги перепрограммировать счетчики, полиция Свердловской области порекомендовала незамедлительно информировать дежурную часть о злоумышленниках. Этим с корреспондентом URA.RU поделился глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. «Граждане, которые столкнулись с подозрительными лицами, предлагающими перепрограммирование счетчиков, рекомендовано незамедлительно информировать дежурную часть территориального ОВД. Это поможет принять незамедлительные меры реагирования», — сказал полковник Горелых. Он отметил, что прежде чем открыть дверь квартиры или частного дома незнакомцу, нужно попросить предъявить служебное удостоверение либо документы, подтверждающие его личность, после чего убедиться у работодателя тот ли это человек, за кого себя выдает. «В случае, если сведения о личности расходятся, не раздумывая надо сообщить в полицию. В том числе по круглосуточному телефону доверия главка МВД — 8-(343)-358-71-61», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД региона. Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области активизировались мошенники, обманывающие жителей домов на счетчиках. За перепрограммирование счетчика посторонним лицом, хозяин квартиры может быть оштрафован.