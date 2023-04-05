Во втором по величине городе Пермского края смертность вдвое превысила рождаемость

В Березниках смертность вдвое превысила рождаемость

06 апреля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

В марте в Березниках умерло 97 человек Фото: Илья Московец © URA.RU В Березниках в марте текущего умерло вдвое больше жителей, чем родилось. Статистические данные приводятся на сайте администрации Березников. «В марте в Березниках родились 97 березниковцев, из них 45 мальчиков и 52 девочки […]. Умерли 206 березниковцев: 96 мужчин и 110 женщин. Таким образом, смертность превысила рождаемость», — сообщает пресс-служба муниципалитета. Также в марте брак заключили брак 64 пар. Это в 19 раз больше, чем в феврале. Многие молодожены решили связать себя узами брака, выбрав красивую дату — 23.03.2023. Тем не менее, растет в Березниках и количество разводов. В марте количество разведенных пар составило 57, тогда как в феврале — 49. Березники занимают второе место по численности населения после краевой столицы. По данным переписи 2021 года, в городе проживает 134750 жителей. URA.RU рассказывало, что население Прикамья убывает: по итогам 2022 год в регионе умерло более 35 тысяч жителей. Это больше родившихся за год на 11,5 тысяч. как отмечают в Пермьстате, большой проблемой для региона остается смертность людей трудоспособного возраста.

В Березниках в марте текущего умерло вдвое больше жителей, чем родилось. Статистические данные приводятся на сайте администрации Березников. «В марте в Березниках родились 97 березниковцев, из них 45 мальчиков и 52 девочки […]. Умерли 206 березниковцев: 96 мужчин и 110 женщин. Таким образом, смертность превысила рождаемость», — сообщает пресс-служба муниципалитета. Также в марте брак заключили брак 64 пар. Это в 19 раз больше, чем в феврале. Многие молодожены решили связать себя узами брака, выбрав красивую дату — 23.03.2023. Тем не менее, растет в Березниках и количество разводов. В марте количество разведенных пар составило 57, тогда как в феврале — 49. Березники занимают второе место по численности населения после краевой столицы. По данным переписи 2021 года, в городе проживает 134750 жителей. URA.RU рассказывало, что население Прикамья убывает: по итогам 2022 год в регионе умерло более 35 тысяч жителей. Это больше родившихся за год на 11,5 тысяч. как отмечают в Пермьстате, большой проблемой для региона остается смертность людей трудоспособного возраста.