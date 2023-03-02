Население Пермского края продолжает убывать

Население Пермского края в 2022 году снизилось на 11 тысяч человек

03 марта 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

За 2022 год в крае умерло 35 тысяч человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае за 2022 год умерло более 35 тысяч жителей. Это больше родившихся за год на 11,5 тысяч. Большой проблемой для региона стала смертность людей трудоспособного возраста, сообщил на пресс-брифинге руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «Серьезной проблемой в Пермском крае стала смертность людей трудоспособного возраста. При этом треть из них мужчины» — сообщил Белянин. По данным Пермьстата, на территории ПК сейчас проживает около 2,5 млн человек. Краевая столица все еще сохраняет статус миллионника. Отмечается, что темпы естественной убыли населения сократились за год. В 2021 году пермяков стало на 19 тысяч меньше: умерло за 2021 год 44 тысячи, родилось 25 тысяч человек в регионе. На данный момент средний возраст жителей края составляет 67-68 лет. Ранее этот показатель равнялся 72 годам. На резкое снижение продолжительности жизни повлияла пандемия. Ранее URA.RU сообщало об угрожающей убыли населения в Александровске и Березниках. Смертность в этих округах в два раза превысила рождаемость в 2022 году.

В Пермском крае за 2022 год умерло более 35 тысяч жителей. Это больше родившихся за год на 11,5 тысяч. Большой проблемой для региона стала смертность людей трудоспособного возраста, сообщил на пресс-брифинге руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «Серьезной проблемой в Пермском крае стала смертность людей трудоспособного возраста. При этом треть из них мужчины» — сообщил Белянин. По данным Пермьстата, на территории ПК сейчас проживает около 2,5 млн человек. Краевая столица все еще сохраняет статус миллионника. Отмечается, что темпы естественной убыли населения сократились за год. В 2021 году пермяков стало на 19 тысяч меньше: умерло за 2021 год 44 тысячи, родилось 25 тысяч человек в регионе. На данный момент средний возраст жителей края составляет 67-68 лет. Ранее этот показатель равнялся 72 годам. На резкое снижение продолжительности жизни повлияла пандемия. Ранее URA.RU сообщало об угрожающей убыли населения в Александровске и Березниках. Смертность в этих округах в два раза превысила рождаемость в 2022 году.