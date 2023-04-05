05 апреля 2023

Из-за разбитой дороги в Курганской области покойника не смогли довезти до кладбища. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители села Колесниково не смогли доехать до кладбища по разбитой дороге Фото:

В Кетовском округе Курганской области жители не смогли похоронить человека на сельском кладбище из-за того, что транспорт застрял по дороге. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к администрации Кетово.

«Дорога к кладбищу в Колесниково полностью разбита, проехать невозможно. Машины увязли в грязи, сельсовет сказал хоронить человека в селе Каширино», — рассказал инсайдер.

Местные жители стали жаловаться на качество дорог в социальных сетях. «Я родилась и выросла в Колесниково, но так плохо с дорогами никогда не было. Состояние, как после бомбежки, и никому нет до нас дела. Нам нужен не ремонт, а новая дорога. Эта уже совсем просела», — поделилась женщина из села.

Администрация Кетово в курсе проблемы. Но, по словам властей, дефектов дорожного покрытия не выявлено. Об этом власти сообщили жителям Колесниково в ответе на жалобу (копия есть в распоряжении редакции).

В телефонном разговоре с URA.RU глава округа Олег Язовских ответил, что ему ничего неизвестно о проблеме, и попросил направить запрос в администрацию. Он пообещал разобраться в ситуации.

Ранее URA.RU писало, что в курганском округе жители выступили против ремонта дорог щебнем. Сельчане просят заасфальтировать дорогу либо поднять ее уровень за счет грунта с обочин.

Добраться до кладбища невозможно из-за весенней распутицы
Добраться до кладбища невозможно из-за весенней распутицы
Сельчане намерены обращаться в администрацию и требовать решения вопроса
Сельчане намерены обращаться в администрацию и требовать решения вопроса

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В Кетовском округе Курганской области жители не смогли похоронить человека на сельском кладбище из-за того, что транспорт застрял по дороге. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к администрации Кетово. «Дорога к кладбищу в Колесниково полностью разбита, проехать невозможно. Машины увязли в грязи, сельсовет сказал хоронить человека в селе Каширино», — рассказал инсайдер. Местные жители стали жаловаться на качество дорог в социальных сетях. «Я родилась и выросла в Колесниково, но так плохо с дорогами никогда не было. Состояние, как после бомбежки, и никому нет до нас дела. Нам нужен не ремонт, а новая дорога. Эта уже совсем просела», — поделилась женщина из села. Администрация Кетово в курсе проблемы. Но, по словам властей, дефектов дорожного покрытия не выявлено. Об этом власти сообщили жителям Колесниково в ответе на жалобу (копия есть в распоряжении редакции). В телефонном разговоре с URA.RU глава округа Олег Язовских ответил, что ему ничего неизвестно о проблеме, и попросил направить запрос в администрацию. Он пообещал разобраться в ситуации. Ранее URA.RU писало, что в курганском округе жители выступили против ремонта дорог щебнем. Сельчане просят заасфальтировать дорогу либо поднять ее уровень за счет грунта с обочин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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