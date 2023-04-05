Из-за разбитой дороги в Курганской области покойника не смогли довезти до кладбища. Фото

06 апреля 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Жители села Колесниково не смогли доехать до кладбища по разбитой дороге Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кетовском округе Курганской области жители не смогли похоронить человека на сельском кладбище из-за того, что транспорт застрял по дороге. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к администрации Кетово. «Дорога к кладбищу в Колесниково полностью разбита, проехать невозможно. Машины увязли в грязи, сельсовет сказал хоронить человека в селе Каширино», — рассказал инсайдер. Местные жители стали жаловаться на качество дорог в социальных сетях. «Я родилась и выросла в Колесниково, но так плохо с дорогами никогда не было. Состояние, как после бомбежки, и никому нет до нас дела. Нам нужен не ремонт, а новая дорога. Эта уже совсем просела», — поделилась женщина из села. Администрация Кетово в курсе проблемы. Но, по словам властей, дефектов дорожного покрытия не выявлено. Об этом власти сообщили жителям Колесниково в ответе на жалобу (копия есть в распоряжении редакции). В телефонном разговоре с URA.RU глава округа Олег Язовских ответил, что ему ничего неизвестно о проблеме, и попросил направить запрос в администрацию. Он пообещал разобраться в ситуации. Ранее URA.RU писало, что в курганском округе жители выступили против ремонта дорог щебнем. Сельчане просят заасфальтировать дорогу либо поднять ее уровень за счет грунта с обочин. Добраться до кладбища невозможно из-за весенней распутицы Фото предоставлено жителем села Колесниково Сельчане намерены обращаться в администрацию и требовать решения вопроса Фото предоставлено жителем села Колесниково

В Кетовском округе Курганской области жители не смогли похоронить человека на сельском кладбище из-за того, что транспорт застрял по дороге. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к администрации Кетово. «Дорога к кладбищу в Колесниково полностью разбита, проехать невозможно. Машины увязли в грязи, сельсовет сказал хоронить человека в селе Каширино», — рассказал инсайдер. Местные жители стали жаловаться на качество дорог в социальных сетях. «Я родилась и выросла в Колесниково, но так плохо с дорогами никогда не было. Состояние, как после бомбежки, и никому нет до нас дела. Нам нужен не ремонт, а новая дорога. Эта уже совсем просела», — поделилась женщина из села. Администрация Кетово в курсе проблемы. Но, по словам властей, дефектов дорожного покрытия не выявлено. Об этом власти сообщили жителям Колесниково в ответе на жалобу (копия есть в распоряжении редакции). В телефонном разговоре с URA.RU глава округа Олег Язовских ответил, что ему ничего неизвестно о проблеме, и попросил направить запрос в администрацию. Он пообещал разобраться в ситуации. Ранее URA.RU писало, что в курганском округе жители выступили против ремонта дорог щебнем. Сельчане просят заасфальтировать дорогу либо поднять ее уровень за счет грунта с обочин.