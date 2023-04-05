В зоне спецоперации погиб экс-силовик из ЯНАО

Экс-силовик из Салехарда (ЯНАО) Сергей Руотси погиб в зоне спецоперации. Ямалец скончался в возрасте 48 лет, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«В зоне СВО погиб наш земляк Сергей Руотси. Он был водителем-радиотелефонистом гаубичного самоходно-артиллерийского взвода. В мирное время работал в управлении внутренних дел Ямала, военном комиссариате, частных и муниципальных предприятиях Салехарда», — уточнили там.
Погибший учился в школе Салехарда и в профессиональном техучилище, после чего поступил в Столичную финансовую академию. Участвовал в Чеченской военной кампании 1995 года. В зону СВО ушел в январе 2023 года по контракту.
«Прощание с героем пройдет в субботу, 8 апреля в ритуальном зале окружной столицы с 10 до 12 часов. Похоронят Сергея в Салехарде», — уточнили в мэрии.
Президент страны Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Она направлена на защиту мирных жителей Донбасса. ВСУ обстреливают эту территорию больше 8 лет.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.