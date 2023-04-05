В Свердловской области объявили борьбу с детской смертностью

В Свердловской области утвердили план по борьбе со смертностью детей. Соответсвующее распоряжение подписал региональный губернатор Евгений Куйвашев. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
В нем сообщают о том, что на внешние и немедицинские причины приходится около трети от всех смертей детей в возрасте от 0 до 17 лет. Большая часть смертей приходится на детей в возрасте от 15 до 17 лет (73%). Причем, чем старше дети, тем этот процент больше.
Ранее в СМИ сообщали, что в 2021 года в Свердловской области скончались 154 ребенка в возрасте до 1 года, а в 2022-м — 176. Основные причины гибели детей — уличный и бытовой травматизм.
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