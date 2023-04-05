05 апреля 2023

В Свердловской области объявили борьбу с детской смертностью

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, дети, каникулы, весна, детские игры
Большая часть смертей приходится на детей в возрасте от 15 до 17 лет Фото:

В Свердловской области утвердили план по борьбе со смертностью детей. Соответсвующее распоряжение подписал региональный губернатор Евгений Куйвашев. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

В нем сообщают о том, что на внешние и немедицинские причины приходится около трети от всех смертей детей в возрасте от 0 до 17 лет. Большая часть смертей приходится на детей в возрасте от 15 до 17 лет (73%). Причем, чем старше дети, тем этот процент больше.

Ранее в СМИ сообщали, что в 2021 года в Свердловской области скончались 154 ребенка в возрасте до 1 года, а в 2022-м — 176. Основные причины гибели детей — уличный и бытовой травматизм.

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В Свердловской области утвердили план по борьбе со смертностью детей. Соответсвующее распоряжение подписал региональный губернатор Евгений Куйвашев. Документ имеется в распоряжении URA.RU. В нем сообщают о том, что на внешние и немедицинские причины приходится около трети от всех смертей детей в возрасте от 0 до 17 лет. Большая часть смертей приходится на детей в возрасте от 15 до 17 лет (73%). Причем, чем старше дети, тем этот процент больше. Ранее в СМИ сообщали, что в 2021 года в Свердловской области скончались 154 ребенка в возрасте до 1 года, а в 2022-м — 176. Основные причины гибели детей — уличный и бытовой травматизм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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