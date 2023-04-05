05 апреля 2023

Челябинского школьника подозревают в изнасиловании старшеклассницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, преступник, наручники
Подросток был задержан инспекторами ПДН Фото:

В Челябинске задержали ученика седьмого класса, который подозревается в изнасиловании старшеклассницы. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, подросток напал на школьницу в подъезде жилого дома.

«Семиклассник напал на девушку в подъезде жилого дома по улице Гагарина. После изнасилования он скрылся. Велась работа по выяснению личности преступника», — сообщил источник.

По данным URA.RU, школьника задержали инспекторы по делам несовершеннолетних. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч.3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее похожий случай произошел в Тракторозаводском районе Челябинска. Тогда малолетнего насильника спугнула мать 16-летней девушки.

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В Челябинске задержали ученика седьмого класса, который подозревается в изнасиловании старшеклассницы. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, подросток напал на школьницу в подъезде жилого дома. «Семиклассник напал на девушку в подъезде жилого дома по улице Гагарина. После изнасилования он скрылся. Велась работа по выяснению личности преступника», — сообщил источник. По данным URA.RU, школьника задержали инспекторы по делам несовершеннолетних. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч.3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало. Ранее похожий случай произошел в Тракторозаводском районе Челябинска. Тогда малолетнего насильника спугнула мать 16-летней девушки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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