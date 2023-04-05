Челябинского школьника подозревают в изнасиловании старшеклассницы

Подросток был задержан инспекторами ПДН Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске задержали ученика седьмого класса, который подозревается в изнасиловании старшеклассницы. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, подросток напал на школьницу в подъезде жилого дома.

«Семиклассник напал на девушку в подъезде жилого дома по улице Гагарина. После изнасилования он скрылся. Велась работа по выяснению личности преступника», — сообщил источник.

По данным URA.RU, школьника задержали инспекторы по делам несовершеннолетних. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч.3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее похожий случай произошел в Тракторозаводском районе Челябинска. Тогда малолетнего насильника спугнула мать 16-летней девушки.