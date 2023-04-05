В Перми компания, которую требуют признать банкротом, построит школу

Со строительной компании в суде взыскали свыше 14 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Перми выбрали компанию, которая займется строительством школы на улице Ветлужской (Дзержинский район). На сайте мэрии указано, что возведением учреждения займется ООО «ЖБК-Строй». По данным сервиса «Электронное правосудие», в конце марта в арбитражный суд Пермского края было подано заявление о банкротстве данной компании.

«Контракт на проектирование и строительство общеобразовательного учреждения на улице Ветлужской, 89 заключен с подрядчиком „ЖБК-Строй“. Строительные работы планируется завершить в конце 2024 года», — сообщает пресс-служба мэрии. Уточняется, что образовательное учреждение будет построено в рамках нацпроекта «Образование».

Новое здание вместит 1050 учащихся. При школе построят футбольный стадион, а также организуют площадки для отдыха детей и проведения мероприятий. Банкротства ООО «ЖБК-Строй» добивается компания «СтроНИКА». Юрлицо мотивировало свои требования наличием задолженности со стороны «ЖБК-Строй» в общей сумме свыше 14,8 млн рублей.

Обе компании уже выясняли отношения в арбитражном суде Прикамья. В 2022 году суд удовлетворил требования ООО «СтроНИКА» на общую сумму 14,3 млн рублей (задолженность, неустойка, процент за пользование чужими денежными средствами). Однако «ЖБК-Строй» подало к истцу встречный иск, который также был удовлетворен. Кроме того, сейчас компания обжалует решение суда первой инстанции в арбитражном суде Уральского округа, поэтому иск «СтроНИКА» не принят арбитражным судом Прикамья к производству.