Холдинг пермского миллиардера в тысячу раз увеличил прибыль

Пермское ООО «Сатурн-Р» в 2022 году получило прибыль на сумму более 150 млн рублей

06 апреля 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Прибыль строительного холдинга в 2022 году увеличилась в тысячу раз Фото: Анна Майорова © URA.RU Строительный холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, в 2022 году получил более 150 млн рублей чистой прибыли. В сравнении с 2021 годом она увеличилась в тысячу раз. Соответствующая информация отражена в отчете о финансовых результатах предприятия, опубликованном в сервисе СБИС. «ООО „Сатурн-Р“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Чистая прибыль предприятия — 161,5 млн рублей», — указано в отчете. Годом ранее прибыль холдинга составляла 158 тысяч рублей. ООО «Сатурн-Р», принадлежащее бизнесмену Александру Репину, являлось одним из крупнейших застройщиков Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что за последние два года холдинг фактически свернул бизнес на фоне пандемии и конфликта с региональными властями. Сейчас компания возвращается на строительный рынок, планируя возводить малоэтажный жилой комплекс в Орджоникидзевском районе, а также шестиэтажный клубный дом в Индустриальном районе Перми.

Строительный холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, в 2022 году получил более 150 млн рублей чистой прибыли. В сравнении с 2021 годом она увеличилась в тысячу раз. Соответствующая информация отражена в отчете о финансовых результатах предприятия, опубликованном в сервисе СБИС. «ООО „Сатурн-Р“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Чистая прибыль предприятия — 161,5 млн рублей», — указано в отчете. Годом ранее прибыль холдинга составляла 158 тысяч рублей. ООО «Сатурн-Р», принадлежащее бизнесмену Александру Репину, являлось одним из крупнейших застройщиков Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что за последние два года холдинг фактически свернул бизнес на фоне пандемии и конфликта с региональными властями. Сейчас компания возвращается на строительный рынок, планируя возводить малоэтажный жилой комплекс в Орджоникидзевском районе, а также шестиэтажный клубный дом в Индустриальном районе Перми.