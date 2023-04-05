05 апреля 2023

Холдинг пермского миллиардера в тысячу раз увеличил прибыль

Пермское ООО «Сатурн-Р» в 2022 году получило прибыль на сумму более 150 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибыль строительного холдинга в 2022 году увеличилась в тысячу раз Фото:

Строительный холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, в 2022 году получил более 150 млн рублей чистой прибыли. В сравнении с 2021 годом она увеличилась в тысячу раз. Соответствующая информация отражена в отчете о финансовых результатах предприятия, опубликованном в сервисе СБИС.

«ООО „Сатурн-Р“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Чистая прибыль предприятия — 161,5 млн рублей», — указано в отчете. Годом ранее прибыль холдинга составляла 158 тысяч рублей.

ООО «Сатурн-Р», принадлежащее бизнесмену Александру Репину, являлось одним из крупнейших застройщиков Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что за последние два года холдинг фактически свернул бизнес на фоне пандемии и конфликта с региональными властями. Сейчас компания возвращается на строительный рынок, планируя возводить малоэтажный жилой комплекс в Орджоникидзевском районе, а также шестиэтажный клубный дом в Индустриальном районе Перми.

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Строительный холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, в 2022 году получил более 150 млн рублей чистой прибыли. В сравнении с 2021 годом она увеличилась в тысячу раз. Соответствующая информация отражена в отчете о финансовых результатах предприятия, опубликованном в сервисе СБИС. «ООО „Сатурн-Р“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Чистая прибыль предприятия — 161,5 млн рублей», — указано в отчете. Годом ранее прибыль холдинга составляла 158 тысяч рублей. ООО «Сатурн-Р», принадлежащее бизнесмену Александру Репину, являлось одним из крупнейших застройщиков Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что за последние два года холдинг фактически свернул бизнес на фоне пандемии и конфликта с региональными властями. Сейчас компания возвращается на строительный рынок, планируя возводить малоэтажный жилой комплекс в Орджоникидзевском районе, а также шестиэтажный клубный дом в Индустриальном районе Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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