05 апреля 2023

Под окнами челябинской многоэтажки нашли женский труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, занавеска, жара, окна, лето, штора, открытые окна
Женщина выпала из окна собственной квартиры Фото:

Под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Челябинска нашли труп женщины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, характер травм говорит о том, что она упала с высоты.

«По предварительным данным, женщина выпала из окна своей квартиры на 10 этаже. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.

По данным URA.RU, женщина жила в доме 13А по улице 250-летия Челябинска. На момент гибели ей было 52 года.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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Под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Челябинска нашли труп женщины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, характер травм говорит о том, что она упала с высоты. «По предварительным данным, женщина выпала из окна своей квартиры на 10 этаже. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказал источник. По данным URA.RU, женщина жила в доме 13А по улице 250-летия Челябинска. На момент гибели ей было 52 года. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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