Под окнами челябинской многоэтажки нашли женский труп

Женщина выпала из окна собственной квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Челябинска нашли труп женщины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, характер травм говорит о том, что она упала с высоты.

«По предварительным данным, женщина выпала из окна своей квартиры на 10 этаже. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.

По данным URA.RU, женщина жила в доме 13А по улице 250-летия Челябинска. На момент гибели ей было 52 года.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.