Свердловчан пообещали накормить настоящими белорусскими драниками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Smart еда и прочее здоровое питание. Екатеринбурге, smart food, драники тыква
В Екатеринбурге пройдет фестиваль белорусской культуры Фото:

В Екатеринбурге параллельно с выставкой «Иннопром» в июле пройдет ярмарка с участием белорусских производителей, на которой, в частности, можно будет попробовать настоящие драники из белорусской картошки Об этом рассказал руководитель представительства Белорусской торгово-промышленной палаты по Свердловской области Иван Булавин на пресс-конференции в ТАСС.

«Белоруссия будет представлена не только промышленностью, но и ярмаркой-фестивалем, на которой будут присутствовать даже звезды. Будут работать белорусские кафе, будем угощать посетителей блюдами национальной кухни — всем известные драники. Специально из Белоруссии привезем картошку, чтобы люди попробовали именно настоящие драники», — отметил Булавин.

Ярмарка-фестиваль пройдет с 7 по 13 июля. Предварительно, мероприятие состоится на площадке возле ТЦ «Мега» на Металлургов. Промышленная выставка «Иннопром» запланирована на 10—13 июля. Белоруссия является официальным партнером выставки.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Екатеринбурге параллельно с выставкой «Иннопром» в июле пройдет ярмарка с участием белорусских производителей, на которой, в частности, можно будет попробовать настоящие драники из белорусской картошки Об этом рассказал руководитель представительства Белорусской торгово-промышленной палаты по Свердловской области Иван Булавин на пресс-конференции в ТАСС. «Белоруссия будет представлена не только промышленностью, но и ярмаркой-фестивалем, на которой будут присутствовать даже звезды. Будут работать белорусские кафе, будем угощать посетителей блюдами национальной кухни — всем известные драники. Специально из Белоруссии привезем картошку, чтобы люди попробовали именно настоящие драники», — отметил Булавин. Ярмарка-фестиваль пройдет с 7 по 13 июля. Предварительно, мероприятие состоится на площадке возле ТЦ «Мега» на Металлургов. Промышленная выставка «Иннопром» запланирована на 10—13 июля. Белоруссия является официальным партнером выставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...