Свердловчан пообещали накормить настоящими белорусскими драниками

06 апреля 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге пройдет фестиваль белорусской культуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге параллельно с выставкой «Иннопром» в июле пройдет ярмарка с участием белорусских производителей, на которой, в частности, можно будет попробовать настоящие драники из белорусской картошки Об этом рассказал руководитель представительства Белорусской торгово-промышленной палаты по Свердловской области Иван Булавин на пресс-конференции в ТАСС. «Белоруссия будет представлена не только промышленностью, но и ярмаркой-фестивалем, на которой будут присутствовать даже звезды. Будут работать белорусские кафе, будем угощать посетителей блюдами национальной кухни — всем известные драники. Специально из Белоруссии привезем картошку, чтобы люди попробовали именно настоящие драники», — отметил Булавин. Ярмарка-фестиваль пройдет с 7 по 13 июля. Предварительно, мероприятие состоится на площадке возле ТЦ «Мега» на Металлургов. Промышленная выставка «Иннопром» запланирована на 10—13 июля. Белоруссия является официальным партнером выставки.

В Екатеринбурге параллельно с выставкой «Иннопром» в июле пройдет ярмарка с участием белорусских производителей, на которой, в частности, можно будет попробовать настоящие драники из белорусской картошки Об этом рассказал руководитель представительства Белорусской торгово-промышленной палаты по Свердловской области Иван Булавин на пресс-конференции в ТАСС. «Белоруссия будет представлена не только промышленностью, но и ярмаркой-фестивалем, на которой будут присутствовать даже звезды. Будут работать белорусские кафе, будем угощать посетителей блюдами национальной кухни — всем известные драники. Специально из Белоруссии привезем картошку, чтобы люди попробовали именно настоящие драники», — отметил Булавин. Ярмарка-фестиваль пройдет с 7 по 13 июля. Предварительно, мероприятие состоится на площадке возле ТЦ «Мега» на Металлургов. Промышленная выставка «Иннопром» запланирована на 10—13 июля. Белоруссия является официальным партнером выставки.