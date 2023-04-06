Делом топ-менеджера предприятия Росатома занялись влиятельные свердловские силовики

Дело экс-замдиректора Белоярской АЭС Васькина перевезут в Екатеринбург из-за интереса силовиков

06 апреля 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Дениса Васькина отправляли под арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Делом экс-замдиректора Белоярской АЭС (входит Росатом) Дениса Васькина, заинтересовались высокопоставленные следователи свердловского СК, среди которых исполняющий обязанности шефа Анатолий Надбитов. В том числе из-за этого дело Васькина перевезут в один из лучших судов Екатеринбурга, где у него нет сторонников, сообщил URA.RU источник в силовых ведомствах. «Дело планировали рассматривать в Белоярском суде, но после интереса следователей его направили в Екатеринбург. Сейчас идет обсуждение, кто из судей Кировского суда займется этим делом», — рассказал собеседник агентства. По его словам, дело Васькина вызвало серьезный интерес в силовых ведомствах региона. Особенно внимательно за процессом будет следить руководство сразу нескольких ведомств, в том числе Анатолий Надбитов. «Все понимают, обвинения серьезные, и силовикам очень бы хотелось, чтобы все прошло гладко. Конечно, топовые руководители пока следят за делом неофициально», — резюмировал собеседник URA.RU. В пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга агентству сообщили, что дело пока не поступило. URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ. Ответ на момент публикации не поступил. Силовики задержали Васькина в середине 2022 года по подозрению в получении крупной взятки. Суд отправлял топ-менеджера под арест. Силовики собирались рассматривать дело в Белоярском районном суде, но позднее оно было направлено в Екатеринбург. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Делом экс-замдиректора Белоярской АЭС (входит Росатом) Дениса Васькина, заинтересовались высокопоставленные следователи свердловского СК, среди которых исполняющий обязанности шефа Анатолий Надбитов. В том числе из-за этого дело Васькина перевезут в один из лучших судов Екатеринбурга, где у него нет сторонников, сообщил URA.RU источник в силовых ведомствах. «Дело планировали рассматривать в Белоярском суде, но после интереса следователей его направили в Екатеринбург. Сейчас идет обсуждение, кто из судей Кировского суда займется этим делом», — рассказал собеседник агентства. По его словам, дело Васькина вызвало серьезный интерес в силовых ведомствах региона. Особенно внимательно за процессом будет следить руководство сразу нескольких ведомств, в том числе Анатолий Надбитов. «Все понимают, обвинения серьезные, и силовикам очень бы хотелось, чтобы все прошло гладко. Конечно, топовые руководители пока следят за делом неофициально», — резюмировал собеседник URA.RU. В пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга агентству сообщили, что дело пока не поступило. URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ. Ответ на момент публикации не поступил. Силовики задержали Васькина в середине 2022 года по подозрению в получении крупной взятки. Суд отправлял топ-менеджера под арест. Силовики собирались рассматривать дело в Белоярском районном суде, но позднее оно было направлено в Екатеринбург.