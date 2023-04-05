В ЯНАО объединят два главных учебных заведения Салехарда

В Салехарде объединят Ямальский полярный агроэкономический техникум (ЯПАТ) с Ямальским многопрофильным колледжем (ЯМК). Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте правительства ЯНАО.
Реорганизация учебных учреждений позволит обеспечить более качественную материальную базу для студентов ЯПАТ. Тем временем многопрофильный колледж располагается в современных зданиях, которые постоянно совершенствуются, а к 2026 году, как сообщал Дмитрий Артюхов, будет построен большой кампус со спортзалами, общежитиями, рекреационными и исследовательскими зонами. Туда и войдут все отделения ЯМК и ЯПАТ.
Как сообщили в департаменте образования ЯНАО, все социальные гарантии и уровень зарплат преподавательского состава будут сохранены. Сокращений также не планируется.
Ранее URA.RU сообщало, что власти планируют построить в Салехарде студенческий корпус, который объединит Ямальский многопрофильный колледж и Ямальский полярный агроэкономический техникум. Инициативу анонсировал Артюхов.
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