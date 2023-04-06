Десятки тысяч свердловчан получили выплату от Соцфонда РФ

06 апреля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

На 1 апреля 2023 года 63 000 свердловчан получили выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Единое пособие уже назначили 63 000 свердловчанам. Такую информацию озвучила заместитель управляющего региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Ольга Шубина. «Мера поддержки была назначена 63 000 свердловчанам на 110 тысяч детей. Это цифры на 1 апреля 2023 год. Обращений достаточно много, и мы успеваем, так сказать, укладываемся в сроки рассмотрения в 10 дней и в пятидневный срок производит выплату», — сказала Шубина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной промежуточным итогам работы регионального отделения Социального фонда России. Ранее URA.RU писало, что треть свердловских семей получают отказы в выплате единого пособия на детей. Чаще всего отказывают из-за превышения среднедушевого дохода.

Единое пособие уже назначили 63 000 свердловчанам. Такую информацию озвучила заместитель управляющего региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Ольга Шубина. «Мера поддержки была назначена 63 000 свердловчанам на 110 тысяч детей. Это цифры на 1 апреля 2023 год. Обращений достаточно много, и мы успеваем, так сказать, укладываемся в сроки рассмотрения в 10 дней и в пятидневный срок производит выплату», — сказала Шубина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной промежуточным итогам работы регионального отделения Социального фонда России. Ранее URA.RU писало, что треть свердловских семей получают отказы в выплате единого пособия на детей. Чаще всего отказывают из-за превышения среднедушевого дохода.