Десятки тысяч свердловчан получили выплату от Соцфонда РФ

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Весенний день. Челябинск, ребенок, коляска, младенец, семья, родители, отец, демография, забота
На 1 апреля 2023 года 63 000 свердловчан получили выплаты Фото:

Единое пособие уже назначили 63 000 свердловчанам. Такую информацию озвучила заместитель управляющего региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Ольга Шубина.

«Мера поддержки была назначена 63 000 свердловчанам на 110 тысяч детей. Это цифры на 1 апреля 2023 год. Обращений достаточно много, и мы успеваем, так сказать, укладываемся в сроки рассмотрения в 10 дней и в пятидневный срок производит выплату», — сказала Шубина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной промежуточным итогам работы регионального отделения Социального фонда России.

Ранее URA.RU писало, что треть свердловских семей получают отказы в выплате единого пособия на детей. Чаще всего отказывают из-за превышения среднедушевого дохода.

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Единое пособие уже назначили 63 000 свердловчанам. Такую информацию озвучила заместитель управляющего региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Ольга Шубина. «Мера поддержки была назначена 63 000 свердловчанам на 110 тысяч детей. Это цифры на 1 апреля 2023 год. Обращений достаточно много, и мы успеваем, так сказать, укладываемся в сроки рассмотрения в 10 дней и в пятидневный срок производит выплату», — сказала Шубина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной промежуточным итогам работы регионального отделения Социального фонда России. Ранее URA.RU писало, что треть свердловских семей получают отказы в выплате единого пособия на детей. Чаще всего отказывают из-за превышения среднедушевого дохода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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