В Пермском крае ученик устроил поножовщину в школе

СУ СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В школе села Асово Березовского округа Пермского края ученик ранил ножом школьника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю в своем официальном telegram-канале. По информации следственных органов, нож школьник принес с собой.

«6 апреля 2023 года в Кунгурский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пермскому краю поступило сообщение о причинении телесных повреждений ученику в школе села Асово Березовского муниципального района. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа в составе руководителя Кунгурского межрайонного следственного отдела и следователя, оперативных сотрудников полиции. Также на место происшествия выехали сотрудники отдела криминалистики следственного управления», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статям о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас следствие устанавливает, как учащийся пронес нож в школу. Действиям (бездействию) ответственных должностных лиц будет дана соответствующая оценка. Устанавливаются также мотивы и обстоятельства произошедшего, тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевшего, которому оказывается медицинская помощь.

Расследованием уголовных дел займется первый отдел по расследованию особо важных дел краевого следственного управления. Ход расследования уголовных дел находится на личном контроле главы СУ СК по Прикамью Дениса Головкина.