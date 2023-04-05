Шумков раскритиковал власти Кургана за срыв строительства самой большой школы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал власти Кургана за затягивание строительства школы на 1500 человек в Заозерном районе. В своем telegram-канале глава региона отметил, что заказчик (Управление капитального строительства города Кургана) не следил за сроками проектирования и хода стройки.
«По объекту есть отставание по срокам. Причин, как всегда, несколько и они банальны. Время „съело“ слабый контроль заказчика в части сроков проектирования и самого хода строительства. Сильно затянул предыдущий подрядчик, нахватавший по стране десятки объектов, явно выходивших за рамки его возможностей», — написал губернатор.
Также глава региона отметил, что сейчас на объекте возводится четвертый этаж. По словам Шумкова, финансирование завершающего этапа строительства объекта решается совместно с Минпросвещения.
Ранее URA.RU писало, что московский застройщик отказался строить школу в 12-м микрорайоне Заозерного. Контракт был расторгнут по соглашению обеих сторон, заявляли в мэрии Кургана. Позже стало известно, что достраивать объект будет «Курганстальмост». Представители предприятия сообщали, что школа на 1500 мест готова на 25%.
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