В Миассе запретили посещать леса

В Миассе введен особый противопожарный режим Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе Челябинской области запретили посещать леса и жечь костры. О том, что с 6 апреля на территории городского округа введен особый противопожарный режим, сообщили в пресс-службе Управления ГОЧС Миасса.

«В период действия особого противопожарного режима, с 6 апреля жителям и предприятиям запрещается посещать леса, разводить костры, выжигать сухую растительность и сжигать мусор, производить другие пожароопасные работы. Нарушителям грозят штрафы», — сообщили в управлении.

За нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого режима штраф для граждан составляет 20 тысяч рублей, для юридических лиц — 800 тысяч рублей. Также службы просят родителей рассказать детям об опасности пожаров.

В Челябинской области синоптики предупредили о резком росте вероятности возникновения природных пожаров. Ситуация соответствует IV классу горимости леса по региональной шкале.