05 апреля 2023

В Миассе запретили посещать леса

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, дым, деревья, лес, лесной пожар
В Миассе введен особый противопожарный режим Фото:

В Миассе Челябинской области запретили посещать леса и жечь костры. О том, что с 6 апреля на территории городского округа введен особый противопожарный режим, сообщили в пресс-службе Управления ГОЧС Миасса.

«В период действия особого противопожарного режима, с 6 апреля жителям и предприятиям запрещается посещать леса, разводить костры, выжигать сухую растительность и сжигать мусор, производить другие пожароопасные работы. Нарушителям грозят штрафы», — сообщили в управлении.

За нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого режима штраф для граждан составляет 20 тысяч рублей, для юридических лиц — 800 тысяч рублей. Также службы просят родителей рассказать детям об опасности пожаров.

В Челябинской области синоптики предупредили о резком росте вероятности возникновения природных пожаров. Ситуация соответствует IV классу горимости леса по региональной шкале.

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В Миассе Челябинской области запретили посещать леса и жечь костры. О том, что с 6 апреля на территории городского округа введен особый противопожарный режим, сообщили в пресс-службе Управления ГОЧС Миасса. «В период действия особого противопожарного режима, с 6 апреля жителям и предприятиям запрещается посещать леса, разводить костры, выжигать сухую растительность и сжигать мусор, производить другие пожароопасные работы. Нарушителям грозят штрафы», — сообщили в управлении. За нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого режима штраф для граждан составляет 20 тысяч рублей, для юридических лиц — 800 тысяч рублей. Также службы просят родителей рассказать детям об опасности пожаров. В Челябинской области синоптики предупредили о резком росте вероятности возникновения природных пожаров. Ситуация соответствует IV классу горимости леса по региональной шкале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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