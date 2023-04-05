Генпрокурор Краснов поручил проверить курганские власти на готовность к пожарам

06 апреля 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Прокуроры проверят готовность курганских властей к лесным пожарам Фото: Екатерина Сычкова Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить власти Курганской области на готовность к наступлению лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. «В связи с наступлением пожароопасного сезона Генпрокурором РФ Игорем Красновым дано поручение прокурорам провести проверку исполнения органами власти полномочий по обеспечению пожарной безопасности в лесах. <…> Прокурорам Курганской области поручено проверить наличие заключенных контрактов на выполнение работ по авиационному мониторингу и тушению лесных пожаров авиационным способом, достаточность тракторно-бульдозерной и вездеходной техники», — говорится на сайте надзорного ведомства. Курганским прокурорам необходимо будет проверить укомплектованность лесопожарных формирований, полноту планов тушения, качество устройства минерализованных полос, пожарных водоемов, наблюдательны вышек и станций с техникой и инвентарем. Особое внимание поручено обратить на мониторинг пожарной обстановки, достоверность статистики о количестве и площади возникших лесных пожаров. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о введении особого противопожарного режима. Он начал действовать с 5 апреля. До этого в Курганской области из-за старшего пожарного произошел пожар. Также глава региона сообщал о поимке первого виновника пожара в 2023 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить власти Курганской области на готовность к наступлению лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. «В связи с наступлением пожароопасного сезона Генпрокурором РФ Игорем Красновым дано поручение прокурорам провести проверку исполнения органами власти полномочий по обеспечению пожарной безопасности в лесах. <…> Прокурорам Курганской области поручено проверить наличие заключенных контрактов на выполнение работ по авиационному мониторингу и тушению лесных пожаров авиационным способом, достаточность тракторно-бульдозерной и вездеходной техники», — говорится на сайте надзорного ведомства. Курганским прокурорам необходимо будет проверить укомплектованность лесопожарных формирований, полноту планов тушения, качество устройства минерализованных полос, пожарных водоемов, наблюдательны вышек и станций с техникой и инвентарем. Особое внимание поручено обратить на мониторинг пожарной обстановки, достоверность статистики о количестве и площади возникших лесных пожаров. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о введении особого противопожарного режима. Он начал действовать с 5 апреля. До этого в Курганской области из-за старшего пожарного произошел пожар. Также глава региона сообщал о поимке первого виновника пожара в 2023 году.