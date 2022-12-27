Юморист Гальцев написал стихотворение про дом детства в Кургане. Фото, видео

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Гальцев Юрий. Курган
Актер Юрий Гальцев выступил со стихами и песнями перед земляками Фото:

Актер Юрий Гальцев, который родился в городе Кургане, прочитал стихотворение о доме по адресу: улица Гоголя, 123, где юморист жил вместе со своими родителями. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с презентации сборника стихов Гальцева «Папин борщ».

«Улица Гоголя, 123. Дом, где у нас была сначала двухкомнатная квартира. Потом мы переехали в соседний подъезд, там мы получили трехкомнатную квартиру, так как папа был заслуженным строителем и его очень хорошо знали в городе», — пояснил актер.

Гальцев также спел песни перед курганцами, которые пришли на презентацию его книги в местный «Читай-город». Стихи, которые актер написал для сборника, легли на гитарную музыку в его исполнении. Ранее URA.RU писало, что Гальцев считает курганскую погоду преимуществом перед Санкт-Петербургом. Юморист пояснил, что в северной столице частые перепады температур.

Гальцев Юрий. Курган
Актер Юрий Гальцев написал стихотворение про курганский подъезд, в котором он жил с родителями
Фото:
Гальцев Юрий. Курган
Юрий Гальцев выступил перед курганцами со стихотворениями и песнями
Фото:
Гальцев Юрий. Курган
Актер Юрий Гальцев презентовал свои стихи в курганском книжном магазине
Фото:

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Актер Юрий Гальцев, который родился в городе Кургане, прочитал стихотворение о доме по адресу: улица Гоголя, 123, где юморист жил вместе со своими родителями. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с презентации сборника стихов Гальцева «Папин борщ». «Улица Гоголя, 123. Дом, где у нас была сначала двухкомнатная квартира. Потом мы переехали в соседний подъезд, там мы получили трехкомнатную квартиру, так как папа был заслуженным строителем и его очень хорошо знали в городе», — пояснил актер. Гальцев также спел песни перед курганцами, которые пришли на презентацию его книги в местный «Читай-город». Стихи, которые актер написал для сборника, легли на гитарную музыку в его исполнении. Ранее URA.RU писало, что Гальцев считает курганскую погоду преимуществом перед Санкт-Петербургом. Юморист пояснил, что в северной столице частые перепады температур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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