Актер Юрий Гальцев выступил со стихами и песнями перед земляками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Актер Юрий Гальцев, который родился в городе Кургане, прочитал стихотворение о доме по адресу: улица Гоголя, 123, где юморист жил вместе со своими родителями. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с презентации сборника стихов Гальцева «Папин борщ».

«Улица Гоголя, 123. Дом, где у нас была сначала двухкомнатная квартира. Потом мы переехали в соседний подъезд, там мы получили трехкомнатную квартиру, так как папа был заслуженным строителем и его очень хорошо знали в городе», — пояснил актер.

Гальцев также спел песни перед курганцами, которые пришли на презентацию его книги в местный «Читай-город». Стихи, которые актер написал для сборника, легли на гитарную музыку в его исполнении. Ранее URA.RU писало, что Гальцев считает курганскую погоду преимуществом перед Санкт-Петербургом. Юморист пояснил, что в северной столице частые перепады температур.

Актер Юрий Гальцев написал стихотворение про курганский подъезд, в котором он жил с родителями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Юрий Гальцев выступил перед курганцами со стихотворениями и песнями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU