Актер Юрий Гальцев, который родился в городе Кургане, прочитал стихотворение о доме по адресу: улица Гоголя, 123, где юморист жил вместе со своими родителями. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с презентации сборника стихов Гальцева «Папин борщ».
«Улица Гоголя, 123. Дом, где у нас была сначала двухкомнатная квартира. Потом мы переехали в соседний подъезд, там мы получили трехкомнатную квартиру, так как папа был заслуженным строителем и его очень хорошо знали в городе», — пояснил актер.
Гальцев также спел песни перед курганцами, которые пришли на презентацию его книги в местный «Читай-город». Стихи, которые актер написал для сборника, легли на гитарную музыку в его исполнении. Ранее URA.RU писало, что Гальцев считает курганскую погоду преимуществом перед Санкт-Петербургом. Юморист пояснил, что в северной столице частые перепады температур.
Актер Юрий Гальцев написал стихотворение про курганский подъезд, в котором он жил с родителями
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Актер Юрий Гальцев, который родился в городе Кургане, прочитал стихотворение о доме по адресу: улица Гоголя, 123, где юморист жил вместе со своими родителями. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с презентации сборника стихов Гальцева «Папин борщ». «Улица Гоголя, 123. Дом, где у нас была сначала двухкомнатная квартира. Потом мы переехали в соседний подъезд, там мы получили трехкомнатную квартиру, так как папа был заслуженным строителем и его очень хорошо знали в городе», — пояснил актер. Гальцев также спел песни перед курганцами, которые пришли на презентацию его книги в местный «Читай-город». Стихи, которые актер написал для сборника, легли на гитарную музыку в его исполнении. Ранее URA.RU писало, что Гальцев считает курганскую погоду преимуществом перед Санкт-Петербургом. Юморист пояснил, что в северной столице частые перепады температур.