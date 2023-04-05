05 апреля 2023

На курганском оборонном заводе озвучили среднюю зарплату работников

Сотрудники «Курганмашзавода» в среднем получают 70-80 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
В среднем сотрудники на КМЗ получают 70-80 тысяч рублей Фото:

Средняя заработная плата сотрудников Курганского машиностроительного завода (КМЗ) за первый квартал 2023 года составила 70-80 тысяч рублей в месяц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе оборонного предприятия.

«По итогам четвертого квартала прошлого года зарплата в среднем увеличилась на 54%, относительно соответствующего периода 2021 года. За первый квартал текущего года средняя заработная плата по заводу составила 70 820 рублей. У основных производственных рабочих — 80 680 рублей», — сообщили на КМЗ. Также на предприятии отметили, что на рост средней зарплаты заметно повлияло введение особого режима работы.

Ранее URA.RU писало, что работникам «Курганмашзавода» поднимут зарплаты. Инсайдеры сообщали, что в 2023 году зарплаты проиндексируют более чем на 11%. Повышение будет идти в три этапа.

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Средняя заработная плата сотрудников Курганского машиностроительного завода (КМЗ) за первый квартал 2023 года составила 70-80 тысяч рублей в месяц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе оборонного предприятия. «По итогам четвертого квартала прошлого года зарплата в среднем увеличилась на 54%, относительно соответствующего периода 2021 года. За первый квартал текущего года средняя заработная плата по заводу составила 70 820 рублей. У основных производственных рабочих — 80 680 рублей», — сообщили на КМЗ. Также на предприятии отметили, что на рост средней зарплаты заметно повлияло введение особого режима работы. Ранее URA.RU писало, что работникам «Курганмашзавода» поднимут зарплаты. Инсайдеры сообщали, что в 2023 году зарплаты проиндексируют более чем на 11%. Повышение будет идти в три этапа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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