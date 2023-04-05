Тюменцам придется искать новых поставщиков из-за запрета параллельного импорта через Казахстан Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменские предприниматели предупреждают о появлении предварительной записи на покупку iPhone из-за того, что Казахстан запретил параллельный импорт в Россию. Об этом URA.RU рассказал тюменский бизнесмен, торгующий смартфонами.

«Ввозить продукцию Apple через Казахстан больше не получится, а то, что уже привезли, скоро закончится, начнется дефицит. Пока не удастся найти новые каналы поставок, о новеньких iPhone и аксессуарах можно будет забыть. В результате люди будут занимать очередь на покупку редкого товара, а мы окажемся по уши в убытках», — поделился с URA.RU источник.

По мнению другого предпринимателя, такая же ситуация может сложиться с некоторыми брендами косметики. «Это, в основном, элитные марки, вроде Dior, Gucci, Chanel — их в Тюмени любят, и после ухода их из России мы маленькими партиями везли что могли, в том числе, через Казахстан» — пояснил в беседе с URA.RU бизнесмен.

Предприниматели уверены, что запрет на параллельный импорт через Казахстан угрожает только малому бизнесу. Крупные сетевые компании останутся на плаву благодаря большему ассортименту продукции. Ранее URA.RU рассказало о том, что из Казахстана в Тюмень так же ввозили ушедшие с рынка марки автомобилей.