С турагентства в Магнитогорске фотограф потребовал пять миллионов за снимок

Суды заполонили иски с требованием заплатить за использованные в рекламе фото Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

С турагентства «Экстур Бюро» из Магнитогорска (Челябинская область) юристы от лица пермского фотографа Елены Соколовой потребовали 5,2 миллиона рублей за размещенные на сайте фотографии с рекламой туров. Как URA.RU рассказали участники рынка, весной 2023 года туркомпании завалили исками о нарушении авторских прав.

«Претензию получили на почту 27 марта. Автором письма стала компания „Восьмая заповедь“, представляющая интересы Соколовой. Потребовали выплаты пяти миллионов рублей компенсации за размещенные в соцсетях в 2017—2020 годах фотоснимки. Договориться с Соколовой не получилось», — рассказал URA.RU директор «Экстур Бюро» Евгений Григорьев.

Собеседник URA.RU отметил, что фотографии размещала турагент на своей странице во «ВКонтакте», а фирма, к которой теперь есть претензии, была зарегистрирована лишь в 2018 году, то есть позже. Григорьев добавил, что с туроператором, чьи туры продвигались, есть соглашение. В нем предусмотрено право использовать в рекламе иллюстрации, размещенные на интернет-площадке туроператора. Подобную ситуацию арбитражный суд региона только что разбирал в отношении компании «Авто-тур» из Челябинска. Теперь турфирма должна выплатить по иску «Восьмой заповеди» 100 тысяч рублей.

«Будем подавать апелляцию. Дело рассмотрели в упрощенном порядке. Естественно, никаких заседаний в этой связи не было. Интересно, что как только был подан иск, в тот же день меня „атаковали“ представители другой фирмы, которые предложили свои услуги в суде. Похоже на сомнительную схему», — рассказала URA.RU директор «Авто-тура» Мария Коробова.

Бизнес-омбудсмен региона Александр Гончаров сообщил URA.RU, что с указанной проблемой к нему не обращались. Гончаров отнес вопрос к разряду споров хозсубъектов. Московский юрист Елена Баринова уточнила, что требовать компенсацию автор фото может, лишь когда снимок защищен авторским правом. Также фотографу в суде требуется доказать принадлежность сайта со спорной фотографией фирме, с которой судится. По возможности юрист посоветовала туркомпаниям договариваться с авторами иллюстраций в досудебном порядке. При наличии соглашений с партнерами, разрешающих использовать снимки их интернет-ресурсов, есть смысл привлекать партнеров в процесс вторыми ответчиками.