Мэр Кургана подписала соглашение с китайским городом

06 апреля 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Елена Ситникова подписала соглашение о сотрудничестве с китайским городом Юйлинь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Кургана Елена Ситникова обсудила перспективы сотрудничества и подписала важные документы с партнерами из городского округа Юйлинь провинции Шэньси (Китайская Народная республика). Встреча с китайскими партнерами прошла в режиме видеоконференцсвязи. Об этом мэр написала в своем telegram-канале. «Подписали декларацию об установлении партнерских связей между Курганом и городским округом Юйлинь, а также меморандум об экономическом, торговом и гуманитарном обмене и сотрудничестве. Уверена, наши партнерские отношения будут крепкими и позволят реализовать много выгодных проектов», — написала мэр. Также Ситникова отметила, что в ходе встречи главой региона Вадимом Шумковым и замгубернатора Юйлиньского муниципального правительства провинции Шэньси Ян Яном была подписана дорожная карта по развитию экономического и гуманитарного сотрудничества. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков провел переговоры с бизнесменами из Китая. Глава региона заявил, что стороны договорились о взаимных визитах. До этого инсайдеры агентства сообщали, что курганское правительство подпишет соглашения о сотрудничестве с городом Юйлинь. Также по данным источников, китайский округ должен был стать городом-побратимом с Курганом.

Глава города Кургана Елена Ситникова обсудила перспективы сотрудничества и подписала важные документы с партнерами из городского округа Юйлинь провинции Шэньси (Китайская Народная республика). Встреча с китайскими партнерами прошла в режиме видеоконференцсвязи. Об этом мэр написала в своем telegram-канале. «Подписали декларацию об установлении партнерских связей между Курганом и городским округом Юйлинь, а также меморандум об экономическом, торговом и гуманитарном обмене и сотрудничестве. Уверена, наши партнерские отношения будут крепкими и позволят реализовать много выгодных проектов», — написала мэр. Также Ситникова отметила, что в ходе встречи главой региона Вадимом Шумковым и замгубернатора Юйлиньского муниципального правительства провинции Шэньси Ян Яном была подписана дорожная карта по развитию экономического и гуманитарного сотрудничества. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков провел переговоры с бизнесменами из Китая. Глава региона заявил, что стороны договорились о взаимных визитах. До этого инсайдеры агентства сообщали, что курганское правительство подпишет соглашения о сотрудничестве с городом Юйлинь. Также по данным источников, китайский округ должен был стать городом-побратимом с Курганом.