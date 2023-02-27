Путин отметил свердловского омбудсмена за вклад в развитие страны

Президент РФ Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову медалью за вклад развитие страны. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени» Мерзлякову Татьяну Георгиевну», — говорится в указе. Омбудсмена отметили за то, что она внесла большой вклад в социально-экономическое развитие страны и многолетнюю добросовестную работу.
Ранее глава страны наградил двух свердловчан — депутата свердловского заксобрания Илью Бондарева и главврача Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Марину Холманских. Бондарев был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Холманских награждена медалью святого Луки.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.