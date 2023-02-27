27 февраля 2023

Путин отметил свердловского омбудсмена за вклад в развитие страны

Путин наградил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
По мнению Кремля, Мерзлякова добросовестно выполняла свою работу все эти годы Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову медалью за вклад развитие страны. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени» Мерзлякову Татьяну Георгиевну», — говорится в указе. Омбудсмена отметили за то, что она внесла большой вклад в социально-экономическое развитие страны и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее глава страны наградил двух свердловчан — депутата свердловского заксобрания Илью Бондарева и главврача Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Марину Холманских. Бондарев был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Холманских награждена медалью святого Луки.

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Президент РФ Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову медалью за вклад развитие страны. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени» Мерзлякову Татьяну Георгиевну», — говорится в указе. Омбудсмена отметили за то, что она внесла большой вклад в социально-экономическое развитие страны и многолетнюю добросовестную работу. Ранее глава страны наградил двух свердловчан — депутата свердловского заксобрания Илью Бондарева и главврача Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Марину Холманских. Бондарев был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Холманских награждена медалью святого Луки.
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