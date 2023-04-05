05 апреля 2023

Текслер пригласил в Челябинск китайцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, текслер алексей
Алексей Текслер пригласил китайскую делегацию с ответным визитом Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил китайскую сторону с ответным визитом в регион. Как сообщила пресс-служба Текслера, сотрудничество уже обеспечило более чем 70-процентный рост в 2022 году взаимного торгового оборота области с партнером.

«У нас много точек пересечения. Приглашаем китайскую делегацию в Челябинскую область для укрепления сотрудничества», — заявил Алексей Текслер.

В ходе визита делегации губернатор отметил удобное географическое положение области, отметив, что регион обладает транспортно-логистическим комплексом «Южноуральский», способным стать эффективной базой для контейнерных перевозок. Текслер указал на схожесть экономик Челябинской области и провинции Шаньдун в Китае. Подобие обеспечивают металлургический комплекс, машиностроение и предприятия сельхозпереработки.

В Китае состоялся ряд встреч челябинских предпринимателей с китайскими коллегами. Поездка дала возможность продемонстрировать бизнесу свои возможности и найти партнеров. В состав делегации вошли 13 представителей предпринимательского сообщества региона.

Двухдневный визит завершается. Текслер в ходе поездки представил китайским партнерам возможности региона. Губернатор предложил заводу грузовиков Sinotruk Group организовать совместное производство техники.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил китайскую сторону с ответным визитом в регион. Как сообщила пресс-служба Текслера, сотрудничество уже обеспечило более чем 70-процентный рост в 2022 году взаимного торгового оборота области с партнером. «У нас много точек пересечения. Приглашаем китайскую делегацию в Челябинскую область для укрепления сотрудничества», — заявил Алексей Текслер. В ходе визита делегации губернатор отметил удобное географическое положение области, отметив, что регион обладает транспортно-логистическим комплексом «Южноуральский», способным стать эффективной базой для контейнерных перевозок. Текслер указал на схожесть экономик Челябинской области и провинции Шаньдун в Китае. Подобие обеспечивают металлургический комплекс, машиностроение и предприятия сельхозпереработки. В Китае состоялся ряд встреч челябинских предпринимателей с китайскими коллегами. Поездка дала возможность продемонстрировать бизнесу свои возможности и найти партнеров. В состав делегации вошли 13 представителей предпринимательского сообщества региона. Двухдневный визит завершается. Текслер в ходе поездки представил китайским партнерам возможности региона. Губернатор предложил заводу грузовиков Sinotruk Group организовать совместное производство техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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