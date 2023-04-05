Текслер пригласил в Челябинск китайцев

Алексей Текслер пригласил китайскую делегацию с ответным визитом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил китайскую сторону с ответным визитом в регион. Как сообщила пресс-служба Текслера, сотрудничество уже обеспечило более чем 70-процентный рост в 2022 году взаимного торгового оборота области с партнером.

«У нас много точек пересечения. Приглашаем китайскую делегацию в Челябинскую область для укрепления сотрудничества», — заявил Алексей Текслер.

В ходе визита делегации губернатор отметил удобное географическое положение области, отметив, что регион обладает транспортно-логистическим комплексом «Южноуральский», способным стать эффективной базой для контейнерных перевозок. Текслер указал на схожесть экономик Челябинской области и провинции Шаньдун в Китае. Подобие обеспечивают металлургический комплекс, машиностроение и предприятия сельхозпереработки.

В Китае состоялся ряд встреч челябинских предпринимателей с китайскими коллегами. Поездка дала возможность продемонстрировать бизнесу свои возможности и найти партнеров. В состав делегации вошли 13 представителей предпринимательского сообщества региона.

Двухдневный визит завершается. Текслер в ходе поездки представил китайским партнерам возможности региона. Губернатор предложил заводу грузовиков Sinotruk Group организовать совместное производство техники.