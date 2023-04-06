Полицейские нашли челябинского стрелка по окнам

Полиция нашла подростка, который выстрелил в окно на улице Пионерской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские полицейские нашли подростка, который стрелял в окна квартиры на улице Пионерской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Поступило сообщение от жильцов дома на улице Пионерской о том, что кто-то повредил окно, предположительно, выстрелив, и бросал бутылки с водой рядом с прохожими. Полиция установила группу подростков, которые кидались бутылками. Один из них признался в том, что стрелял в окна из пневматического пистолета. Подросток рассказал, что попал в окно случайно и навредить никому не хотел», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, подростки находятся в отделе полиции с родителями. Подключены инспекторы по делам несовершеннолетних. В отношении стрелявшего подростка составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), в отношении его родителей — по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).