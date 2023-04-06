Официант лучшего заведения Екатеринбурга попал в топ ресторанной премии

Дмитрий Якунин из гастро-бистро «Горожане», который в прошлом году стал лучшим заведением Екатеринбурга, попал в шорт-лист национальной ресторанной премии WhereToEat. Об этом сообщают представители конкурса в своих социальных сетях.
«Представляем шорт-лист спецноминации „Официант года“ по версии нашего партнера, сервиса „нетмонет“. Встречайте! 10 лучших официантов страны», — сообщают организаторы. В списке номинантов оказался и Дмитрий Якунин из ресторана «Горожане». Он поборется за звание лучшего официанта с коллегами из Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Имя победителя станет известно 7 апреля.
В 2022 году лучшим официантом по версии сервиса «Нетмонет» стала Анастасия Гуднина из «Итальянцев». Лучшим рестораном организаторы премии WhereToEat назвали заведение «Горожане».
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