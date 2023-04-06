Официант лучшего заведения Екатеринбурга попал в топ ресторанной премии

Официант ресторана «Горожане» из Екатеринбурга попал в шорт-лист премии WhereToEat
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Работа ресторанов во время пандемии (1 часть). Екатеринбург, ресторан, бистро горожане
Заведение «Горожане» и ее сотрудники ежегодно попадают в номинации премии WhereToEat Фото:

Дмитрий Якунин из гастро-бистро «Горожане», который в прошлом году стал лучшим заведением Екатеринбурга, попал в шорт-лист национальной ресторанной премии WhereToEat. Об этом сообщают представители конкурса в своих социальных сетях.

«Представляем шорт-лист спецноминации „Официант года“ по версии нашего партнера, сервиса „нетмонет“. Встречайте! 10 лучших официантов страны», — сообщают организаторы. В списке номинантов оказался и Дмитрий Якунин из ресторана «Горожане». Он поборется за звание лучшего официанта с коллегами из Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Имя победителя станет известно 7 апреля.

В 2022 году лучшим официантом по версии сервиса «Нетмонет» стала Анастасия Гуднина из «Итальянцев». Лучшим рестораном организаторы премии WhereToEat назвали заведение «Горожане».

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Дмитрий Якунин из гастро-бистро «Горожане», который в прошлом году стал лучшим заведением Екатеринбурга, попал в шорт-лист национальной ресторанной премии WhereToEat. Об этом сообщают представители конкурса в своих социальных сетях. «Представляем шорт-лист спецноминации „Официант года“ по версии нашего партнера, сервиса „нетмонет“. Встречайте! 10 лучших официантов страны», — сообщают организаторы. В списке номинантов оказался и Дмитрий Якунин из ресторана «Горожане». Он поборется за звание лучшего официанта с коллегами из Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Имя победителя станет известно 7 апреля. В 2022 году лучшим официантом по версии сервиса «Нетмонет» стала Анастасия Гуднина из «Итальянцев». Лучшим рестораном организаторы премии WhereToEat назвали заведение «Горожане».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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