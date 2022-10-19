В Екатеринбурге определили места, где лучше всего провести время

Лучший ресторан выбирали среди 50 заведений Уральского федерального округа Фото: организаторы премии WHERETOEAT

В Екатеринбурге 19 октября определили лучшие заведения, которые стали победителями независимой национальной ресторанной премии WhereToEat. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Лучшим рестораном, по мнению СМИ, стал проект Кирилла Шлаена «Большой грузинский», расположенный в здании бывшей мельницы в ЖК «Макаровский». Баром года жюри назвали «Шалом Шанхай», лучшим официантом по версии сервиса «Нетмонет» стала Анастасия Гуднина из ресторана «Итальянцы», сомелье — Роман Сергеев из «Био Шмио». Среди шеф-поваров особо отметили работу Сергея Мирошникова из ресторана Kitchen.

Лучшим рестораном 2022 года стало заведение «Горожане» Валентина Кузякина, вторым — ресторан MOMO, который занимает это место третий раз подряд. Тройку замыкает заведение «Гастроли» Виктора Новикова.

Победителей определяли 100 представителей ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также гастрожурналисты. Генеральным партнером премии стал «Сбер».

Независимая ресторанная премия WhereToEat проходит в десятый раз, была учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Ежегодно на премии выбирают лучшие рестораны Москвы, Санкт-Петербурга, центра и юга России, Татарстана, Урала и Сибири.