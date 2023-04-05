Снегоходы помогут оленеводам пасти стадо и быстрее передвигаться по тундре Фото: Дмитрий Сотников

Жители села Сеяха Ямальского района ЯНАО, потерявшие два года назад большую часть поголовья оленей из-за гололеда, получили от компании «Новатэк» снегоходы «Буран». Об этом на своей странице в telegram-канале рассказал глава района Андрей Кугаевский.

«Два года назад в сеяхинской тундре семьи оленеводов пострадали из-за сильного гололеда. Поддержала ямальцев, попавших в трудную ситуацию, и компания „Новатэк“. Сегодня более 30 семей, которые потеряли большую часть поголовья животных, получили снегоходы „Буран“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью новой техники оленеводы смогут пасти стада оленей и свободно передвигаться по тундре. Помимо этого, в селе заканчивается строительство дома оленевода. В мае тундровики-ветераны получат ключи.

Ранее URA.RU сообщало, что в больницу села Сеяха Ямальского района ЯНАО доставят новый автомобиль скорой помощи, а также стоматологическое оборудование и рентген-аппарат. Глава района Андрей Кугаевский поделился информацией на встрече с коллективом больницы во время рабочего визита.