05 апреля 2023

Жители отдаленного села ЯНАО получили помощь от НОВАТЭКа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Батист Дюллар. ХМАО. Тайга, снегоход, поход
Снегоходы помогут оленеводам пасти стадо и быстрее передвигаться по тундре Фото:

Жители села Сеяха Ямальского района ЯНАО, потерявшие два года назад большую часть поголовья оленей из-за гололеда, получили от компании «Новатэк» снегоходы «Буран». Об этом на своей странице в telegram-канале рассказал глава района Андрей Кугаевский.

«Два года назад в сеяхинской тундре семьи оленеводов пострадали из-за сильного гололеда. Поддержала ямальцев, попавших в трудную ситуацию, и компания „Новатэк“. Сегодня более 30 семей, которые потеряли большую часть поголовья животных, получили снегоходы „Буран“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью новой техники оленеводы смогут пасти стада оленей и свободно передвигаться по тундре. Помимо этого, в селе заканчивается строительство дома оленевода. В мае тундровики-ветераны получат ключи.

Ранее URA.RU сообщало, что в больницу села Сеяха Ямальского района ЯНАО доставят новый автомобиль скорой помощи, а также стоматологическое оборудование и рентген-аппарат. Глава района Андрей Кугаевский поделился информацией на встрече с коллективом больницы во время рабочего визита.

Глава района Андрей Кугаевский принял участие в передаче техники
Глава района Андрей Кугаевский принял участие в передаче техники

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Жители села Сеяха Ямальского района ЯНАО, потерявшие два года назад большую часть поголовья оленей из-за гололеда, получили от компании «Новатэк» снегоходы «Буран». Об этом на своей странице в telegram-канале рассказал глава района Андрей Кугаевский. «Два года назад в сеяхинской тундре семьи оленеводов пострадали из-за сильного гололеда. Поддержала ямальцев, попавших в трудную ситуацию, и компания „Новатэк“. Сегодня более 30 семей, которые потеряли большую часть поголовья животных, получили снегоходы „Буран“», — говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью новой техники оленеводы смогут пасти стада оленей и свободно передвигаться по тундре. Помимо этого, в селе заканчивается строительство дома оленевода. В мае тундровики-ветераны получат ключи. Ранее URA.RU сообщало, что в больницу села Сеяха Ямальского района ЯНАО доставят новый автомобиль скорой помощи, а также стоматологическое оборудование и рентген-аппарат. Глава района Андрей Кугаевский поделился информацией на встрече с коллективом больницы во время рабочего визита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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