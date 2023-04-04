В больницу отдаленного села ЯНАО доставят новую машину скорой помощи и рентген

В больницу села Сеяха Ямальского района ЯНАО доставят новый автомобиль скорой помощи, а также стоматологическое оборудование и рентген-аппарат. Об этом на встрече с коллективом медучреждения сообщил глава района Андрей Кугаевский.
«Совместно с главным врачом Татьяной Падериной встретились с коллективом больницы. Поговорили о будущих изменениях и приоритетах в работе. Рассказали, что в этом месяце привезут новую машину скорой помощи, а в ближайшее время современный рентген-аппарат и стоматологическую установку», — сообщил Кугаевский в своем telegram-канале.
Глава находится в Сеяхе с рабочим визитом. Он также встретился с коллективами школы и детского сада.
Ранее сообщалось, что после реорганизации круглосуточного стационара в участковой больнице в селе Сеяха медики продолжат работать в учреждении. В больнице хватает вакантных мест, уточнили в окружном депздраве.
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