04 апреля 2023

В больницу отдаленного села ЯНАО доставят новую машину скорой помощи и рентген

Мэр Ямальского района ЯНАО Кугаевский: в Сеяху привезут новую машину скорой помощи и рентген
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Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск, машина скорой помощи, скорая помошь
Новая машина скорой помощи будет доставлена в Сеяху в этом месяце Фото:

В больницу села Сеяха Ямальского района ЯНАО доставят новый автомобиль скорой помощи, а также стоматологическое оборудование и рентген-аппарат. Об этом на встрече с коллективом медучреждения сообщил глава района Андрей Кугаевский.

«Совместно с главным врачом Татьяной Падериной встретились с коллективом больницы. Поговорили о будущих изменениях и приоритетах в работе. Рассказали, что в этом месяце привезут новую машину скорой помощи, а в ближайшее время современный рентген-аппарат и стоматологическую установку», — сообщил Кугаевский в своем telegram-канале.

Глава находится в Сеяхе с рабочим визитом. Он также встретился с коллективами школы и детского сада.

Ранее сообщалось, что после реорганизации круглосуточного стационара в участковой больнице в селе Сеяха медики продолжат работать в учреждении. В больнице хватает вакантных мест, уточнили в окружном депздраве.

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В больницу села Сеяха Ямальского района ЯНАО доставят новый автомобиль скорой помощи, а также стоматологическое оборудование и рентген-аппарат. Об этом на встрече с коллективом медучреждения сообщил глава района Андрей Кугаевский. «Совместно с главным врачом Татьяной Падериной встретились с коллективом больницы. Поговорили о будущих изменениях и приоритетах в работе. Рассказали, что в этом месяце привезут новую машину скорой помощи, а в ближайшее время современный рентген-аппарат и стоматологическую установку», — сообщил Кугаевский в своем telegram-канале. Глава находится в Сеяхе с рабочим визитом. Он также встретился с коллективами школы и детского сада. Ранее сообщалось, что после реорганизации круглосуточного стационара в участковой больнице в селе Сеяха медики продолжат работать в учреждении. В больнице хватает вакантных мест, уточнили в окружном депздраве.
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