06 апреля 2023
05 апреля 2023

В Тюменской области ввели карантин из-за бешенства животных

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Карантин установлен в радиусе 3 километров от эпизоотического очага Фото:

На территории села Шабанова Омутинского района (Тюменской области) был обнаружен очаг бешенства животных. Об этом сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Тюменской области. Карантин введен в селе с 6 апреля.

«Карантин по бешенству животных ввели на территории эпизоотического очага, расположенного в селе Шабаново Омутинского района Тюменской области с 6 апреля 2023 года. Изоляция установлена в радиусе 3 километров», — говорится в постановлении.

Ранее писали, что карантин по бешенству должны были установить 3 апреля в тюменском селе Смирное (Казанский район области). По данным управления ветеринарии, бешенство было найдено в пробах, отобранных у трупа енотовидной собаки. На период карантина, который вводят на 60 дней

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На территории села Шабанова Омутинского района (Тюменской области) был обнаружен очаг бешенства животных. Об этом сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Тюменской области. Карантин введен в селе с 6 апреля. «Карантин по бешенству животных ввели на территории эпизоотического очага, расположенного в селе Шабаново Омутинского района Тюменской области с 6 апреля 2023 года. Изоляция установлена в радиусе 3 километров», — говорится в постановлении. Ранее писали, что карантин по бешенству должны были установить 3 апреля в тюменском селе Смирное (Казанский район области). По данным управления ветеринарии, бешенство было найдено в пробах, отобранных у трупа енотовидной собаки. На период карантина, который вводят на 60 дней
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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