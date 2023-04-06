Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок программы «Звезды сошлись» 07 апреля 2023 в 02:02 Размер текста - 17 + К Иосифу Пригожину приехала скорая во время съемок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок программы «Звезды сошлись», пол-лица онемело. Об этом рассказала телеведущая Лера Кудрявцева. «Давление поднялось. Пол-лица онемело. Все будет хорошо, Йося. Нервы надо беречь», — написала Кудрявцева на своей странице в соцсети. Недавно вокруг Пригожина разгорелся скандал. Якобы продюсер в частной беседе критиковал спецоперацию на Украине. Сам Пригожин заявил, что не помнит такого разговора. Продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок программы «Звезды сошлись», пол-лица онемело. Об этом рассказала телеведущая Лера Кудрявцева. «Давление поднялось. Пол-лица онемело. Все будет хорошо, Йося. Нервы надо беречь», — написала Кудрявцева на своей странице в соцсети. Недавно вокруг Пригожина разгорелся скандал. Якобы продюсер в частной беседе критиковал спецоперацию на Украине. Сам Пригожин заявил, что не помнит такого разговора. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям