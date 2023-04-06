К Иосифу Пригожину приехала скорая во время съемок
Продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок программы «Звезды сошлись», пол-лица онемело. Об этом рассказала телеведущая Лера Кудрявцева.
«Давление поднялось. Пол-лица онемело. Все будет хорошо, Йося. Нервы надо беречь», — написала Кудрявцева на своей странице в соцсети.
Недавно вокруг Пригожина разгорелся скандал. Якобы продюсер в частной беседе критиковал спецоперацию на Украине. Сам Пригожин заявил, что не помнит такого разговора.
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