06 апреля 2023

Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок программы «Звезды сошлись»

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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, пригожин иосиф
К Иосифу Пригожину приехала скорая во время съемок Фото:

Продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок программы «Звезды сошлись», пол-лица онемело. Об этом рассказала телеведущая Лера Кудрявцева.

«Давление поднялось. Пол-лица онемело. Все будет хорошо, Йося. Нервы надо беречь», — написала Кудрявцева на своей странице в соцсети.

Недавно вокруг Пригожина разгорелся скандал. Якобы продюсер в частной беседе критиковал спецоперацию на Украине. Сам Пригожин заявил, что не помнит такого разговора.

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Продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок программы «Звезды сошлись», пол-лица онемело. Об этом рассказала телеведущая Лера Кудрявцева. «Давление поднялось. Пол-лица онемело. Все будет хорошо, Йося. Нервы надо беречь», — написала Кудрявцева на своей странице в соцсети. Недавно вокруг Пригожина разгорелся скандал. Якобы продюсер в частной беседе критиковал спецоперацию на Украине. Сам Пригожин заявил, что не помнит такого разговора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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