Мэрия в ХМАО готова платить начальнику управления почти 200 тысяч рублей

07 апреля 2023 в 08:07 Размер текста - 17 +

Максимальный доход на данной должности — 191 тысяча рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Администрация Нижневартовска (ХМАО) объявила конкурс на должность начальника управления культуры и спорта. Согласно объявлению на портале «Госслужба», специалисту готовы предложить зарплату до 191 тысячи рублей. «Открыта вакансия для включения в кадровый резерв на должность начальника управления культуры и спорта. Наименование органа местного самоуправления — администрация Нижневартовска. Заработная плата от 159 000 до 191 000 рублей», — сообщается в объявлении о вакансии. Заявки на конкурс принимаются по 20 апреля текущего года. Для кандидата обязателен опыт работы на гражданской службе от четырех лет. В качестве испытания конкурсант должен сделать доклад с предложениями по совершенствованию организации деятельности по должности. Ранее URA.RU сообщало, что в администрацию Кондинского района (ХМАО) требуется начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. Специалисту обещают зарплату от 102 500 до 124 340 рублей. Командировки будут составлять 10% служебного времени.

Администрация Нижневартовска (ХМАО) объявила конкурс на должность начальника управления культуры и спорта. Согласно объявлению на портале «Госслужба», специалисту готовы предложить зарплату до 191 тысячи рублей. «Открыта вакансия для включения в кадровый резерв на должность начальника управления культуры и спорта. Наименование органа местного самоуправления — администрация Нижневартовска. Заработная плата от 159 000 до 191 000 рублей», — сообщается в объявлении о вакансии. Заявки на конкурс принимаются по 20 апреля текущего года. Для кандидата обязателен опыт работы на гражданской службе от четырех лет. В качестве испытания конкурсант должен сделать доклад с предложениями по совершенствованию организации деятельности по должности. Ранее URA.RU сообщало, что в администрацию Кондинского района (ХМАО) требуется начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. Специалисту обещают зарплату от 102 500 до 124 340 рублей. Командировки будут составлять 10% служебного времени.