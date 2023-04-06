06 апреля 2023

Мэрия в ХМАО готова платить начальнику управления почти 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Максимальный доход на данной должности — 191 тысяча рублей Фото:

Администрация Нижневартовска (ХМАО) объявила конкурс на должность начальника управления культуры и спорта. Согласно объявлению на портале «Госслужба», специалисту готовы предложить зарплату до 191 тысячи рублей.

«Открыта вакансия для включения в кадровый резерв на должность начальника управления культуры и спорта. Наименование органа местного самоуправления — администрация Нижневартовска. Заработная плата от 159 000 до 191 000 рублей», — сообщается в объявлении о вакансии.

Заявки на конкурс принимаются по 20 апреля текущего года. Для кандидата обязателен опыт работы на гражданской службе от четырех лет. В качестве испытания конкурсант должен сделать доклад с предложениями по совершенствованию организации деятельности по должности.

Ранее URA.RU сообщало, что в администрацию Кондинского района (ХМАО) требуется начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. Специалисту обещают зарплату от 102 500 до 124 340 рублей. Командировки будут составлять 10% служебного времени.

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Администрация Нижневартовска (ХМАО) объявила конкурс на должность начальника управления культуры и спорта. Согласно объявлению на портале «Госслужба», специалисту готовы предложить зарплату до 191 тысячи рублей. «Открыта вакансия для включения в кадровый резерв на должность начальника управления культуры и спорта. Наименование органа местного самоуправления — администрация Нижневартовска. Заработная плата от 159 000 до 191 000 рублей», — сообщается в объявлении о вакансии. Заявки на конкурс принимаются по 20 апреля текущего года. Для кандидата обязателен опыт работы на гражданской службе от четырех лет. В качестве испытания конкурсант должен сделать доклад с предложениями по совершенствованию организации деятельности по должности. Ранее URA.RU сообщало, что в администрацию Кондинского района (ХМАО) требуется начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. Специалисту обещают зарплату от 102 500 до 124 340 рублей. Командировки будут составлять 10% служебного времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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