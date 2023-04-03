В администрацию района ХМАО ищут главного по ЖКХ

04 апреля 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

Специалисту обещают платить больше 120 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В администрацию Кондинского района (ХМАО) требуется начальник управления жилищно-коммунального хозяйства с обязательным опытом работы на госструктурах не менее четырех лет. Вакансия размещена на портале «Госслужба». «Открыта вакансия для включения в кадровый резерв на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Наименование органа местного самоуправления — администрация Кондинского района», — сообщается в объявлении о вакансии. Заявки на конкурс принимаются с 4 по 24 апреля текущего года. Специалисту обещают зарплату от 102 500 до 124 340 рублей. Командировки будут составлять 10% служебного времени. Среди дополнительных требований к кандидатам — образование по направлению подготовки «инженерно — саперная для воздушно-десантных войск». Ранее URA.RU сообщало, что в городах ХМАО ищут таксистов на вахту в Екатеринбург. За полтора месяца сотрудникам готовы заплатить более ста тысяч рублей, а также предоставить бесплатное питание и условия проживания как дома.

В администрацию Кондинского района (ХМАО) требуется начальник управления жилищно-коммунального хозяйства с обязательным опытом работы на госструктурах не менее четырех лет. Вакансия размещена на портале «Госслужба». «Открыта вакансия для включения в кадровый резерв на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Наименование органа местного самоуправления — администрация Кондинского района», — сообщается в объявлении о вакансии. Заявки на конкурс принимаются с 4 по 24 апреля текущего года. Специалисту обещают зарплату от 102 500 до 124 340 рублей. Командировки будут составлять 10% служебного времени. Среди дополнительных требований к кандидатам — образование по направлению подготовки «инженерно — саперная для воздушно-десантных войск». Ранее URA.RU сообщало, что в городах ХМАО ищут таксистов на вахту в Екатеринбург. За полтора месяца сотрудникам готовы заплатить более ста тысяч рублей, а также предоставить бесплатное питание и условия проживания как дома.