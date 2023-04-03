03 апреля 2023
02 апреля 2023

В администрацию района ХМАО ищут главного по ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Специалисту обещают платить больше 120 тысяч рублей Фото:

В администрацию Кондинского района (ХМАО) требуется начальник управления жилищно-коммунального хозяйства с обязательным опытом работы на госструктурах не менее четырех лет. Вакансия размещена на портале «Госслужба».

«Открыта вакансия для включения в кадровый резерв на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Наименование органа местного самоуправления — администрация Кондинского района», — сообщается в объявлении о вакансии.

Заявки на конкурс принимаются с 4 по 24 апреля текущего года. Специалисту обещают зарплату от 102 500 до 124 340 рублей. Командировки будут составлять 10% служебного времени. Среди дополнительных требований к кандидатам — образование по направлению подготовки «инженерно — саперная для воздушно-десантных войск».

Ранее URA.RU сообщало, что в городах ХМАО ищут таксистов на вахту в Екатеринбург. За полтора месяца сотрудникам готовы заплатить более ста тысяч рублей, а также предоставить бесплатное питание и условия проживания как дома.

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В администрацию Кондинского района (ХМАО) требуется начальник управления жилищно-коммунального хозяйства с обязательным опытом работы на госструктурах не менее четырех лет. Вакансия размещена на портале «Госслужба». «Открыта вакансия для включения в кадровый резерв на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Наименование органа местного самоуправления — администрация Кондинского района», — сообщается в объявлении о вакансии. Заявки на конкурс принимаются с 4 по 24 апреля текущего года. Специалисту обещают зарплату от 102 500 до 124 340 рублей. Командировки будут составлять 10% служебного времени. Среди дополнительных требований к кандидатам — образование по направлению подготовки «инженерно — саперная для воздушно-десантных войск». Ранее URA.RU сообщало, что в городах ХМАО ищут таксистов на вахту в Екатеринбург. За полтора месяца сотрудникам готовы заплатить более ста тысяч рублей, а также предоставить бесплатное питание и условия проживания как дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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