06 апреля 2023

Через лес в Златоусте пройдет тропа длиной в тысячу километров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, таганай, природа, пейзаж, горы
Тропа пройдет по хребту Уральских гор с юга на север Фото:

Через нацпарк «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) пройдет новая туристская тропа длиной больше тысячи километров. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, создается единый маршрут из многих троп.

«По Таганаю проложат часть Большой уральской тропы. Планируется, что маршрут начнется от входа в национальный парк со стороны Карабаша и пройдет почти по всей территории», — сообщили URA.RU в нацпарке.

Тропа свяжет между собой Свердловскую и Челябинскую области, Пермский край и Башкортостан. Дорога пройдет по хребту Уральских гор с юга на север, от Белорецка до Красновишерска. В итоге появится межрегиональный национальный маршрут с единой маркировкой. Инициатором его создания выступила некоммерческая организация «Лаборатория внутреннего туризма». Создатель «Лаборатории» Вячеслав Пестриков также основал сообщество автопутешественников Ural Travellers.

В нацпарке сроки появления новой тропы не называются. Маркировку и отбивку трека некоммерческая организация запланировала нанести летом.

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Национальный турмаршрут объединит между собой четыре региона
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Вход на тропу в районе Таганая определили в Карабаше
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Через нацпарк «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) пройдет новая туристская тропа длиной больше тысячи километров. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, создается единый маршрут из многих троп. «По Таганаю проложат часть Большой уральской тропы. Планируется, что маршрут начнется от входа в национальный парк со стороны Карабаша и пройдет почти по всей территории», — сообщили URA.RU в нацпарке. Тропа свяжет между собой Свердловскую и Челябинскую области, Пермский край и Башкортостан. Дорога пройдет по хребту Уральских гор с юга на север, от Белорецка до Красновишерска. В итоге появится межрегиональный национальный маршрут с единой маркировкой. Инициатором его создания выступила некоммерческая организация «Лаборатория внутреннего туризма». Создатель «Лаборатории» Вячеслав Пестриков также основал сообщество автопутешественников Ural Travellers. В нацпарке сроки появления новой тропы не называются. Маркировку и отбивку трека некоммерческая организация запланировала нанести летом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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