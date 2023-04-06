Тропа пройдет по хребту Уральских гор с юга на север Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Через нацпарк «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) пройдет новая туристская тропа длиной больше тысячи километров. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, создается единый маршрут из многих троп.

«По Таганаю проложат часть Большой уральской тропы. Планируется, что маршрут начнется от входа в национальный парк со стороны Карабаша и пройдет почти по всей территории», — сообщили URA.RU в нацпарке.

Тропа свяжет между собой Свердловскую и Челябинскую области, Пермский край и Башкортостан. Дорога пройдет по хребту Уральских гор с юга на север, от Белорецка до Красновишерска. В итоге появится межрегиональный национальный маршрут с единой маркировкой. Инициатором его создания выступила некоммерческая организация «Лаборатория внутреннего туризма». Создатель «Лаборатории» Вячеслав Пестриков также основал сообщество автопутешественников Ural Travellers.

В нацпарке сроки появления новой тропы не называются. Маркировку и отбивку трека некоммерческая организация запланировала нанести летом.

Национальный турмаршрут объединит между собой четыре региона Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»