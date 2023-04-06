В Свердловской области готовятся посадить рецидивиста, напавшего на силовика

В Качканаре (Свердловская область) готовятся передать в суд уголовное дело рецидивиста, который, будучи пьяным, ударил полицейского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Уголовное дело направлено в Качканарский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что злоумышленник признал вину, ему грозит до пяти лет колонии.
По версии следствия, инцидент произошел 14 января, когда силовики Качканара приехали на вызов. Разозлившись на водителя полицейской машины, мужчина ударил его. Жизни силовика ничего не угрожало, он отделался ушибами.
В прокуратуре отметили, что ранее нападавший уже несколько раз привлекался за нарушения. Суд учтет это обстоятельство, вынося приговор.
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